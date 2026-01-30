0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує оснастити iPhone 18 Pro підтримкою Starlink

Технології&Авто
32
Ймовірно, майбутні iPhone матимуть пряме підключення до Starlink
Ймовірно, майбутні iPhone матимуть пряме підключення до Starlink
Видання The Information повідомляє, що Apple веде переговори зі SpaceX щодо використання мережі супутників Starlink для забезпечення прямого підключення до мобільного зв’язку для майбутніх моделей iPhone 18 Pro.

Як це працює зараз

Наразі Apple покладається на супутниковий зв’язок Globalstar і дозволяє своїм користувачам зв’язуватися зі службами екстреної допомоги та близькими контактами навіть поза покриттям стільникових мереж та Wi-Fi.

Що у планах

Джерело повідомило, що якщо переговори принесуть успіх, пряме підключення до супутників Starlink не вимагатиме покупки якогось додаткового обладнання. Це стане можливим завдяки співпраці SpaceX із виробниками чипів та інтеграції технологій супутникового зв’язку безпосередньо у смартфони.
Читайте також
Раніше повідомлялося, що Apple веде роботу над значним розширенням функціональності в галузі супутникового зв’язку та підтримкою технології 5G-NTN, яка дозволяє стільниковим вежам покладатися на супутники для розширення покриття.
За матеріалами:
iLenta
StarlinkAppleiPhone
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems