Apple планує оснастити iPhone 18 Pro підтримкою Starlink

Видання The Information повідомляє, що Apple веде переговори зі SpaceX щодо використання мережі супутників Starlink для забезпечення прямого підключення до мобільного зв’язку для майбутніх моделей iPhone 18 Pro.
Як це працює зараз
Наразі Apple покладається на супутниковий зв’язок Globalstar і дозволяє своїм користувачам зв’язуватися зі службами екстреної допомоги та близькими контактами навіть поза покриттям стільникових мереж та Wi-Fi.
Що у планах
Джерело повідомило, що якщо переговори принесуть успіх, пряме підключення до супутників Starlink не вимагатиме покупки якогось додаткового обладнання. Це стане можливим завдяки співпраці SpaceX із виробниками чипів та інтеграції технологій супутникового зв’язку безпосередньо у смартфони.
Раніше повідомлялося, що Apple веде роботу над значним розширенням функціональності в галузі супутникового зв’язку та підтримкою технології 5G-NTN, яка дозволяє стільниковим вежам покладатися на супутники для розширення покриття.
