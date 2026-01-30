Volkswagen відкликає понад 44 тис. електрокросоверів ID.4 Сьогодні 07:03 — Технології&Авто

У США відкликають тисячі електромобілів Volkswagen через проблеми з батареями

Компанія Volkswagen оголосила про відкликання понад 44 тис. електричних кросоверів ID.4 на ринку США через потенційні дефекти високовольтної батарейної системи, які можуть створювати ризик загоряння.

Про це йдеться у двох окремих повідомленнях Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), пише Gizmochina.

Перша кампанія: дефект акумуляторних модулів

Перша кампанія з відкликання є відносно невеликою і стосується 670 автомобілів ID.4 2023 та 2024 модельних років.

Згідно зі звітом виробника, ці транспортні засоби можуть мати виробничий дефект у модулях акумуляторних елементів. Під час певного виробничого періоду електроди всередині елементів батареї могли бути зміщені, що за певних умов підвищує ймовірність загоряння.

Поки компанія готує остаточне рішення, власникам таких авто рекомендовано дотримуватися низки застережних заходів:

обмежити зарядку батареї до 80%;

уникати використання швидкісних зарядних станцій постійного струму (DC);

паркувати автомобіль на відкритому просторі після заряджання.

Остаточним вирішенням проблеми стане безкоштовна заміна потенційно несправних модулів батареї.

Друга кампанія: відсутність програмного моніторингу

Друге відкликання є значно масштабнішим і охоплює 43 881 автомобіль ID.4, які були випущені у період з 2023 по 2025 рік. У цьому випадку проблема пов’язана з відсутністю програмного забезпечення для моніторингу стану акумулятора.

Автомобілі не були оснащені системою «виявлення саморозряду», яка призначена для ідентифікації аномальної поведінки батареї.

У звіті зазначається, що в рідкісних випадках модуль високовольтної батареї може зазнати теплового розгону, що призводить до пожежі.

Читайте також Компанія Volkswagen запускає автівки без керма та педалей

Наразі точна першопричина всіх зареєстрованих інцидентів ще не встановлена. В рамках сервісної кампанії Volkswagen проведе перевірку стану батарей, встановить оновлене програмне забезпечення та за необхідності замінить модулі.

Обидва відкликання стосуються акумуляторних модулів, виготовлених компанією SK Battery America — підрозділом південнокорейського виробника SK On. У період з 2024 по 2025 рік у США було зафіксовано щонайменше п’ять випадків перегріву батарей в моделях ID.4. Розслідування пов’язало ці збої з апаратними аномаліями, зокрема зі зміщенням електродів усередині акумулятора.

prostomob За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.