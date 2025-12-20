Компанія Volkswagen запускає автівки без керма та педалей
Компанія Volkswagen оголосила про запуск нового етапу випробувань свого повністю безпілотного прототипу під назвою Gen.Urban. Цей автомобіль, призначений для експлуатації у міському середовищі, протягом останнього року тестувався на полігонах, а тепер вийшов на вулиці Вольфсбурга.
Головна мета поточних тестів — збір інформації про те, як почуваються та що відчувають пасажири у машині без традиційних органів керування (керма та педалей).
У Volkswagen заявили, що на цьому етапі випробувань вони прагнуть зрозуміти, як пасажири сприймають автономне пересування загалом, і в майбутньому на основі отриманих даних формуватимуть позитивний досвід експлуатації.
Прототип Gen. Urban пропонує випробувачам-добровольцям можливість персоналізації інтер’єру. Пасажири можуть регулювати крісла, клімат, підсвічування та інші параметри, зокрема й заздалегідь, через мобільний застосунок.
Безпілотник пересувається кільцевим маршрутом довжиною 10 км, що проходить через центр Вольфсбурга. Gen. Urban має долати світлофори, перехрестя з круговим рухом, ділянки дорожнього будівництва та затори.
Хоча в салоні відведено місце і для «водійського» крісла, прототип поки що пересувається не повністю автономно. Поруч сидить оператор, який контролює ситуацію за допомогою спеціальної панелі керування з джойстиком. Наразі їздити на безпілотнику можуть лише співробітники вольфсбурзького підрозділу VW.
Компанія Volkswagen поки що не конкретизує подальших перспектив саме проєкту Gen.Urban. Однак раніше повідомлялося про розробку вена VW ID. Buzz з комплексом водійських асистентів 4-го рівня автономності. Хоча ID. Buzz збереже традиційні органи керування, у компанії вважають, що у 2026 році він стане основою для європейських парків роботаксi.
