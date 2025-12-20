0 800 307 555
Технології&Авто
11
Toyota показала електричний Urban Cruiser (фото)
Фото: Toyota
Вихід нового Urban Cruiser знаменує черговий етап у розширенні електричної лінійки Toyota в Європі. Модель випущена аби посилити позиції Toyota у класі компактних електричних позашляховиків, доповнюючи оновлений bZ4X і випереджаючи запуск C-HR+ та bZ4X Touring у 2026 році. Urban Cruiser розроблено як суто електричний SUV.

Платформа та конструктивні особливості

Модель побудована на спеціалізованій платформі BEV, розробленій з пріоритетом внутрішнього простору та запасу ходу. Інтеграція акумулятора в силову структуру кузова забезпечує високу жорсткість і низький центр ваги.
Захист батареї реалізовано через енергопоглинаючі елементи та зовнішню раму, що підвищує безпеку при фронтальних і бічних ударах. Оптимізована аеродинаміка днища та акумуляторного блоку безпосередньо впливає на енергоефективність і зниження шуму.
Фото: Toyota
Фото: Toyota

Силові установки та акумулятори

Toyota пропонує два варіанти літій-залізо-фосфатних акумуляторів, орієнтованих на довговічність і зниження вартості володіння.
Передньопривідна версія з батареєю 49 кВт·год розвиває 106 кВт потужності, 193 Нм крутного моменту та забезпечує запас ходу до 344 км за циклом WLTP.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Версія з батареєю 61 кВт·год доступна як з переднім, так і з повним приводом.
Передній привід пропонує 128 кВт і запас ходу до 426 км, тоді як повнопривідна конфігурація з додатковим заднім електродвигуном потужністю 48 кВт розвиває сумарно 135 кВт і 307 Нм, забезпечуючи до 395 км пробігу.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Усі версії здатні буксирувати причепи з гальмами масою до 750 кг, що є нетиповим показником для електромобілів цього класу.

Гарантія та ресурс батареї

Програма Toyota Battery Care гарантує збереження не менше 70 відсотків початкової ємності акумулятора протягом 10 років або до 1 000 000 км пробігу за умови щорічної перевірки. Це є одним із найсильніших аргументів бренду в дискусії про довгострокову надійність електромобілів.

Висновок

Toyota Urban Cruiser є ще одним компактним електрокросовером на ринку який вже щільно заповнений подібними пропозиціями.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Це модель демонструє прагматичний підхід бренду до електрифікації: акцент на довговічність, реальний запас ходу, функціональність і збереження зовнішності позашляховика.
Така стратегія може забезпечити Urban Cruiser попит у масовому B-SUV сегменті при адекватній ціновій політиці.
