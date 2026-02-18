Розроблено прототип гібридного двигуна Сьогодні 23:27 — Технології&Авто

Розроблено прототип гібридного двигуна

Компанія Horse Powertrain представила новий гібридний двигун H12 Concept, який, за заявами розробників, здатен вивести ефективність ДВЗ на новий рівень.

У змішаному циклі агрегат може споживати еквівалент 71 милі на галон, що становить близько 3,3 л на 100 км за методикою WLTP. Це співставно із середніми показниками сучасних легкових автомобілів у Європі.

Ключовим досягненням називають піковий тепловий ККД гальмування 44,2%. Для серійних бензинових моторів це дуже високий показник. Двигун є еволюцією моделі HR12 та має ступінь стиснення 17:1, а також розрахований на роботу зі 100% відновлюваним паливом.

Інженери впровадили низку технічних рішень для підвищення ефективності:

систему рециркуляції вихлопних газів нового покоління;

оптимізований турбокомпресор;

високоенергетичну систему запалювання;

модернізовану гібридну трансмісію зі зниженим внутрішнім тертям і покращеним керуванням енергією.

Проєкт реалізується у співпраці з Repsol. Партнери вже створили два прототипи та підтвердили заявлені характеристики під час випробувань. Наразі компанія готується до запуску виробництва, а перший автомобіль із новим силовим агрегатом очікується вже на початку цього року.

У Horse наголошують, що концепція H12 демонструє можливість скорочення викидів уже сьогодні завдяки поєднанню високоефективного ДВЗ і відновлюваного пального. Таким чином виробник робить ставку на еволюційний шлях розвитку, а не лише на повну електрифікацію.

Водночас Horse не єдина компанія, яка інвестує в удосконалення традиційних моторів. Наприклад, General Motors продовжує вкладати значні кошти у створення нового покоління двигунів V8, доводячи, що ера бензинових агрегатів ще далека від завершення.

