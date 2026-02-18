0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розроблено прототип гібридного двигуна

Технології&Авто
36
Розроблено прототип гібридного двигуна
Розроблено прототип гібридного двигуна
Компанія Horse Powertrain представила новий гібридний двигун H12 Concept, який, за заявами розробників, здатен вивести ефективність ДВЗ на новий рівень.
У змішаному циклі агрегат може споживати еквівалент 71 милі на галон, що становить близько 3,3 л на 100 км за методикою WLTP. Це співставно із середніми показниками сучасних легкових автомобілів у Європі.
Ключовим досягненням називають піковий тепловий ККД гальмування 44,2%. Для серійних бензинових моторів це дуже високий показник. Двигун є еволюцією моделі HR12 та має ступінь стиснення 17:1, а також розрахований на роботу зі 100% відновлюваним паливом.
Інженери впровадили низку технічних рішень для підвищення ефективності:
  • систему рециркуляції вихлопних газів нового покоління;
  • оптимізований турбокомпресор;
  • високоенергетичну систему запалювання;
  • модернізовану гібридну трансмісію зі зниженим внутрішнім тертям і покращеним керуванням енергією.
Проєкт реалізується у співпраці з Repsol. Партнери вже створили два прототипи та підтвердили заявлені характеристики під час випробувань. Наразі компанія готується до запуску виробництва, а перший автомобіль із новим силовим агрегатом очікується вже на початку цього року.
У Horse наголошують, що концепція H12 демонструє можливість скорочення викидів уже сьогодні завдяки поєднанню високоефективного ДВЗ і відновлюваного пального. Таким чином виробник робить ставку на еволюційний шлях розвитку, а не лише на повну електрифікацію.
Водночас Horse не єдина компанія, яка інвестує в удосконалення традиційних моторів. Наприклад, General Motors продовжує вкладати значні кошти у створення нового покоління двигунів V8, доводячи, що ера бензинових агрегатів ще далека від завершення.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems