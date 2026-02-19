0 800 307 555
укр
Ram готує повнорозмірний позашляховик

Компанія Ram готує масштабні оновлення для своєї лінійки пікапів. Уже зараз доступні новий TRX та Hemi-powered 1500, а на горизонті з’являються ще більш амбітні моделі, серед яких новий Dakota та повнорозмірний позашляховик.
Попри це, через високий попит компанія вирішила повернути 1500 Rebel X для клієнтів, які прагнуть поєднання потужності та комфорту.

Характеристики

Модель 2026 року побудована на базі 1500 Rebel з пакетом обладнання Level 2 і отримала низку позашляхових оновлень. Серед них — підйомник на 25 мм, амортизатори Bilstein, електронний блокування заднього диференціала, передні буксирні гаки, захисні пластини під кузовом та чорні 18-дюймові колеса з 33-дюймовими всюдихідними шинами.
Для справжніх фанатів бездоріжжя передбачено Rough Road Cruise Control, який дозволяє автоматично регулювати демпфування та керування на швидкості до 32 км/год. Крім того, пікап отримав нову графіку Rebel X та фірмовий колір Tank Clear-Coat, натхненний класичним військовим зеленим.

Інтер’єр

Пакет додає шкіряні та вінілові ковшові сидіння з червоною контрастною строчкою, панорамний люк з подвійним склопакетом, консольний перемикач, кермові кнопки та акценти зі скла на центральній консолі. Також доступні 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 14,5-дюймова система Uconnect, підігрів передніх та задніх сидінь і підігрів керма.
Під капотом Rebel X стоїть 3,0-літровий рядний турбодвигун Hurricane з подвійним турбонаддувом, який розвиває 420 к.с. і 635 Нм крутного моменту. Це забезпечує додаткові 25 к.с. і 80 Нм у порівнянні зі стандартним V8, пропонуючи фанатам турбо-грайливість замість класичного гуркоту.
