Чехія тестує обмеження швидкості 150 км/год — де воно діє

У 2025 році Чехія розпочала експеримент із підвищенням максимальної швидкості на автомагістралі до 150 км/год. Однак нововведення стосується не всієї країни, а лише окремої ділянки та діє в межах пілотного проєкту зі змінними обмеженнями швидкості.

Де саме дозволено їхати 150 км/год

Новий ліміт запроваджено на 47-кілометровому відрізку автомагістралі D3 між населеними пунктами Плана-над-Лужніці та Усільне. Це поки єдина ділянка в країні, де водіям офіційно дозволено рухатися з такою швидкістю.
Показник у 150 км/год — один із найвищих у Європі. Вищу швидкість без формального обмеження можна зустріти лише на окремих ділянках автобанів Німеччини, де подекуди взагалі відсутній ліміт.

Умови

Важливо, що швидкість 150 км/год не є фіксованою нормою. Вона діє лише за сприятливих умов — хорошої погоди, достатньої видимості та сухого дорожнього покриття.
Якщо ситуація на дорозі погіршується, обмеження автоматично знижують:
  • до 130 км/год — стандартного ліміту для більшості чеських автомагістралей;
  • до 100 км/год — під час дощу, туману чи інших складних погодних умов.
Про актуальне обмеження водіїв інформують 42 електронні інформаційні табло, встановлені вздовж траси.

Пілотний проєкт на пів року

Експеримент триватиме шість місяців. Після завершення тестового періоду уряд Чехії оцінить результати — зокрема вплив на безпеку руху та пропускну здатність дороги — і вирішить, чи доцільно впроваджувати подібну практику на інших автомагістралях країни.
Раніше ми повідомляли, що першу платну дорогу, яку планують створити в Україні — від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.
АвтоЧехіяПДР
