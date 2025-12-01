В Україні планують створити першу платну дорогу Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

В Україні планують створити першу платну дорогу

Першу платну дорогу, яку планують створити — від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС.

За його словами, дорогу реконструюють та розширять до чотирьох смуг, щоб забезпечити сучасне та зручне сполучення з Польщею, де вже будується автобан.

Де брати гроші

Він зауважив, що дороги до пунктів пропуску розглядають для публічно-приватного партнерства, адже їх реконструкція потребує значних інвестицій. Особливу увагу приділяють трасам з найбільшим трафіком — саме вони можуть стати платними.

«Для формування ефективної фінансової моделі важливо враховувати інтерес бізнесу та кількість транспортних засобів, які користуватимуться цією дорогою. Це дозволяє зрозуміти, чи буде проєкт вигідним для інвесторів», — уточнив Деркач.

Дорога Ковель — Ягодин має стати «хорошим кейсом» для відпрацювання моделі платних трас в Україні. Деркач підкреслив, тут є залізничний вузол і подальший дорожній вузол, що робить її логічним продовженням польського автобану та важливим транспортним коридором для бізнесу та міжнародних перевезень.

Раніше ми писали, що у Україні 82% транспортних компаній підтримують запровадження платних доріг загального користування. Про це йшлося в щорічному галузевому дослідженні Інфраструктурний індекс 2024, яке проводиться в рамках заходу Інфраструктурний день 2024 від Європейської Бізнес Асоціації.

Але більшість респондентів (76%) зазначало умову попереднього покращення якості дорожньої інфраструктури. Також частина опитуваних (31%) назвали доцільним використання платних доріг лише для транспортних засобів повною масою 12 тонн і більше.

22% респондентів вважають, що це дозволить збільшити фінансування та якість автодоріг.

