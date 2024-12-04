Платні дороги в Україні підтримали 80% транспортних компаній, — опитування ЄБА Сьогодні 16:48 — Технології&Авто

Платні дороги в Україні підтримали 80% транспортних компаній, — опитування ЄБА

В Україні 82% транспортних компаній підтримують запровадження платних доріг загального користування.

Про це йдеться в щорічному галузевому дослідженні Інфраструктурний індекс 2024, яке проводиться в рамках заходу Інфраструктурний день 2024 від Європейської Бізнес Асоціації, пише ЦТС

Проти висловились 18% опитаних.

Втім більшість респондентів (76%) зазначає умову попереднього покращення якості дорожньої інфраструктури. Також частина опитуваних (31%) назвали доцільним використання платних доріг лише для транспортних засобів повною масою 12 тонн і більше.

22% респондентів вважають, що це дозволить збільшити фінансування та якість автодоріг.

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За словами заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача, введення платних доріг є однією з вимог ЄС, і визначальним фактором тут буде аналіз інтенсивності руху, який наразі проводиться на шести автомобільних дорогах як підготовчий етап для прийняття політичного рішення. Україна також проводить перемовини з інвесторами та Європейським інвестиційним банком.

«Рано чи пізно платні дороги все одно будуть», — зазначив Деркач.

Поки що йдеться про підготовку до запровадження нової моделі: потрібно буде визначитись з моделлю платних доріг (чи платить тільки вантажний транспорт, чи всі споживачі), розміром плати, запровадити відповідну білінгову систему. Це вимагає як значного обсягу підготовчих робіт, так і створення відповідної законодавчої рамки.

Враховуючи значний соціальний резонанс та складність цього рішення, перший заступник голови Комітету з питань інфраструктури та транспорту Верховної Ради України Юлія Клименко зазначає, що ця реформа необхідна, але 80% успіху залежить від правильної комунікації і донесення до людей інформації.

«Політично це дуже непопулярно і потребує великої публічної компанії, з поясненням людям, що безкоштовні дороги залишаються, а платні будуть будуватись паралельно. Без цього політичної волі ніколи не буде», — наголошує парламентарка.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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