В Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг — Finance.ua

В Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

В Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг

В Україні вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах, який допоможе оцінити їхню доцільність та підготувати механізми для запуску платних доріг.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від ЕВА.

«Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням. Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ», — сказав Деркач.

За його словами, після результатів аналізу руху буде прийматись рішення, але Україна впевнено рухається до системи платних доріг.

«Рано чи пізно платні дороги все одно будуть», — додав він.

Нагадаємо, раніше колишній голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявляв , що до завершення війни платні дороги в Україні не з’являться. Він зазначав, що платні дороги і в майбутньому можуть покривати не всю країну.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.