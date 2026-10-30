Кабмін затвердив нові правила звітності для бізнесу за стандартами ЄС
Кабінет Міністрів затвердив операційний план реалізації Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку на 2027−2030 роки. Документ передбачає конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальних виконавців для подальшого впровадження європейських стандартів звітування в Україні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Стратегію запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку уряд схвалив у жовтні 2024 року. Новий операційний план продовжує її реалізацію та спрямований на подальше наближення українського законодавства до права Європейського Союзу у сфері корпоративної звітності.
Які зміни передбачає план на 2027−2030 роки
Одним із ключових напрямів роботи на 2027−2030 роки стане формування нормативної бази для застосування підприємствами Європейських стандартів звітності зі сталого розвитку (ESRS), а також запровадження єдиного електронного формату подання такої звітності.
Операційний план також визначає ключові заходи, зокрема:
- визначення порядку подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку;
- удосконалення вимог до аудиторської діяльності для забезпечення якісного надання послуг із впевненості щодо такої звітності;
- розвиток механізмів контролю якості відповідних аудиторських послуг;
- подальшу підготовку бізнесу до нових вимог звітування.
Європейські стандарти звітності зі сталого розвитку передбачають розкриття підприємствами інформації про їхній істотний вплив на довкілля та суспільство, а також про те, як питання сталого розвитку можуть впливати на розвиток, ефективність і фінансовий стан підприємства.
Як нові вимоги вплинуть на український бізнес
Очікується, що реалізація операційного плану сприятиме приведенню законодавства України у відповідність до вимог ЄС, забезпечить користувачів звітності достовірною та об’єктивною інформацією про діяльність підприємств, а також створить рівні умови для виходу українського бізнесу на міжнародні ринки капіталу та сприятиме залученню інвестицій.
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