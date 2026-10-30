НБУ пояснив, чому виступає проти податку на прибуток банків у 50%

Запровадження у 2027 році податку на прибуток банків за ставкою 50% може обмежити рентабельність сектору, послабити його здатність нарощувати капітал і стримати кредитування.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час пресбрифінгу з монетарної політики.

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НБУ виступає проти підвищеного податку

Пишний заявив, що на відміну від 2023 року, коли підвищений податок запровадили вперше як винятковий крок з огляду на тогочасні особливі монетарні умови, кредитування повертає собі роль ключового бізнесу для банків.

Наразі НБУ фіксує найтриваліший період високих темпів зростання кредитування за останні 15 років, а рівень кредитних ставок за новими кредитами бізнесу є нижчим, ніж доковідний.

Для підтримки цієї динаміки важливо, щоб прибуток банків залишався в їхньому розпорядженні як ключове джерело капіталізації.

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Водночас цьогоріч через підвищений податок чистий прибуток банківського сектору вже скоротився на третину в річному вимірі, а чиста рентабельність капіталу за вісім місяців 2026 року знизилася до 22% (зокрема в недержавних банках — до 16%).

Поточна прибутковість банківської системи є співмірною з показниками банків сусідніх країн ЄС, що працюють у мирних умовах, та нижчою за показники українських банків до повномасштабного вторгнення. Рентабельність капіталу для низки фінустанов уже є нижчою за його вартість, що ставить під сумнів ефективність банківського бізнесу в Україні та залучення інвесторів до сектору, зокрема успішну приватизацію державних банків.

У разі чергового вилучення прибутку, навіть за збереження поточної рентабельності, банки зможуть нарощувати кредитування темпами не швидше ніж на 15−20% на рік. Тож для підтримання стійкості в умовах війни та подальшого розширення операцій вони мають нарощувати капітал.

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«НБУ та банки добре усвідомлюють рівень своєї відповідальності. І якщо ми говоримо про потребу розвитку кредитування, то повинні розуміти: запорукою його стійкого та стрімкого розвитку є міцний капітал, а ключовим джерелом формування цього капіталу в умовах тривалої війни є прибуток банків. Якщо ми хочемо й далі підтримувати кредитну експансію та динаміку євроінтеграційних процесів, потрібна предметна експертна дискусія», — підкреслив Пишний.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.