Рада підтримала податок на прибуток банків на 2027 рік

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Рішення ухвалили у вівторок, 27 жовтня. Законопроєкт № 15262 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств подали народний депутат Данило Гетманцев та інші парламентарі.

Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua

Що пропонує законопроєкт

Документ пропонує продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50%.

Водночас банки не зможуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків попередніх періодів.

«Ми вже вчетверте ухвалюємо таке рішення, і попередні три рази були достатньо успішними, адже нам вдалося залучити додаткові кошти до бюджету з банківської системи, яка отримує надприбутки навіть під час війни», — написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Чому пропонують підвищене оподаткування банків

Гетманцев звернув увагу на значний обсяг ліквідності в банківській системі, яку, за його словами, банки не спрямовують на звичайну діяльність.

«Коли ми зустрічаємося з бізнесом, перша і найголовніша його вимога — дешеві гроші. Але дешевих грошей у країні немає, хоча вільні кошти в банківській системі є. Натомість банки заробляють на операціях із державними цінними паперами, замість того щоб кредитувати економіку», — зауважив нардеп.

Читайте також Скільки грошей українці тримають у банках

За словами депутата, банківська система має не лише забезпечувати прибутковість фінансових установ, а й виконувати соціально-економічну функцію — сприяти наповненню економіки коштами.

«Саме тому маємо всі підстави спрямувати частину надприбутків банків на потреби армії. Лише у 2027 році це дасть додаткові 38 млрд грн до державного бюджету», — підсумував Гетманцев.

Позиція НБУ

Раніше Finance.ua розповідав , що податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.