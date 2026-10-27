Anthropic подала заявку на IPO та планує залучити рекордну суму

Anthropic, розробник чатбота Claude, подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) і наблизилася до виходу на біржу. Компанія планує розпочати торги на Nasdaq Global Select Market під тикером ANT. Якщо розміщення відбудеться, Anthropic стане першою компанією серед розробників передових моделей штучного інтелекту, яка вийде на біржу.
Anthropic прагне провести IPO рекордного масштабу
Організаторами IPO виступають інвестиційні банки Goldman Sachs і Morgan Stanley. Як пише Bloomberg, Anthropic може розпочати офіційне просування розміщення вже протягом тижня з 9 листопада.
За словами джерел, обізнаних із планами компанії, вона прагне залучити суму, співмірну з рекордним IPO SpaceX, або навіть перевершити його за масштабом.
Навіщо Anthropic виходить на біржу
Вихід на біржу має допомогти Anthropic залучити значні кошти для подальшого розвитку ШІ та зберегти перевагу над конкурентами. Розробка передових моделей штучного інтелекту потребує величезних інвестицій: компанії галузі витрачають сотні мільярдів доларів на обчислювальні потужності та вдосконалення своїх систем.