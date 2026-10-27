Anthropic подала заявку на IPO та планує залучити рекордну суму

Anthropic, розробник чатбота Claude, подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) і наблизилася до виходу на біржу. Компанія планує розпочати торги на Nasdaq Global Select Market під тикером ANT. Якщо розміщення відбудеться, Anthropic стане першою компанією серед розробників передових моделей штучного інтелекту, яка вийде на біржу.

Anthropic прагне провести IPO рекордного масштабу

Організаторами IPO виступають інвестиційні банки Goldman Sachs і Morgan Stanley. Як пише Bloomberg, Anthropic може розпочати офіційне просування розміщення вже протягом тижня з 9 листопада.

За словами джерел, обізнаних із планами компанії, вона прагне залучити суму, співмірну з рекордним IPO SpaceX, або навіть перевершити його за масштабом.

Навіщо Anthropic виходить на біржу