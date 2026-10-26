0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця виставила на аукціон майже 500 вантажних вагонів через Prozorro

Фондовий ринок
13
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
У системі Prozorro з’явилася пропозиція від Укрзалізниці щодо продажу 490 вантажних вагонів, які більше не придатні для експлуатації.
Вагони розподілено на чотири окремі лоти, кожен з яких містить від 120 до 130 одиниць рухомого складу.
Про це розповідає AgroReview.
Виставлені на продаж вагони не використовувалися для вантажних перевезень протягом декількох років, займаючи колії та потребуючи додаткових витрат на обслуговування. Серед запропонованих моделей — напіввагони, хопери-мінераловози та хопери-цементовози. Загальна стартова вартість чотирьох лотів становить щонайменше 61,8 мільйона гривень без урахування ПДВ.
«Продаж вагонів без попереднього розбирання дозволяє Укрзалізниці уникнути витрат і ресурсів на порізку та складування», — зазначає оператор.

Умови участі та очікуваний ефект

Узяти участь у торгах можуть підприємства, що спеціалізуються на переробці металобрухту, утилізації, а також інші компанії, зацікавлені у придбанні такого майна. Зазначений продаж є частиною найбільшої за останні роки програми оптимізації витрат Укрзалізниці, завдяки якій очікуваний економічний ефект оцінюється у 10,2 мільярда гривень.
Аукціони відбудуться 3 листопада, а подати пропозиції можна до 20:00 2 листопада.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems