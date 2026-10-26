Укрзалізниця виставила на аукціон майже 500 вантажних вагонів через Prozorro

Виставлені на продаж вагони не використовувалися для вантажних перевезень протягом декількох років, займаючи колії та потребуючи додаткових витрат на обслуговування. Серед запропонованих моделей — напіввагони, хопери-мінераловози та хопери-цементовози. Загальна стартова вартість чотирьох лотів становить щонайменше 61,8 мільйона гривень без урахування ПДВ.
«Продаж вагонів без попереднього розбирання дозволяє Укрзалізниці уникнути витрат і ресурсів на порізку та складування», — зазначає оператор.
Умови участі та очікуваний ефект
Узяти участь у торгах можуть підприємства, що спеціалізуються на переробці металобрухту, утилізації, а також інші компанії, зацікавлені у придбанні такого майна. Зазначений продаж є частиною найбільшої за останні роки програми оптимізації витрат Укрзалізниці, завдяки якій очікуваний економічний ефект оцінюється у 10,2 мільярда гривень.
Аукціони відбудуться 3 листопада, а подати пропозиції можна до 20:00 2 листопада.