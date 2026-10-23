iPhone 18 Pro порівняли з Pro Max: що вийшло

Apple iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max пропонують практично однакові флагманські можливості, але відрізняються розміром дисплеїв, автономністю та ціною.

Фахівці Gizmochina порівняли смартфони, щоб з’ясувати, чи варто переплачувати 100 доларів за другий варіант.

Головна відмінність між моделями

Діагональ дисплея. iPhone 18 Pro отримав 6,3-дюймовий екран, тоді як у iPhone 18 Pro Max він збільшений до 6,9 дюйма.

Обидва флагмани оснащені OLED-панелями Super Retina XDR із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10 і Dolby Vision. Заявлена пікова яскравість сягає 3000 ніт.

Великий екран Pro Max зручніший для перегляду відео, ігор, роботи з документами та багатозадачності. Однак збільшені розміри корпусу роблять смартфон менш зручним для керування однією рукою. Звичайний iPhone 18 Pro практичніший для повсякденного використання, особливо якщо ви часто користуєтеся телефоном на ходу.

За основними характеристиками смартфони практично не відрізняються. Обидві моделі працюють на процесорі A20 Pro та оснащені потрійною основною камерою з трьома 48-Мп модулями. Оптичний зум досягає 4x, а роздільна здатність селфі-камери становить 18 Мп. Таким чином, придбання дорожчого iPhone 18 Pro Max не дає жодної переваги в продуктивності чи можливостях зйомки.

iPhone 18 Pro Max значно виграє у iPhone 18 Pro за автономністю, демонструючи найкращий результат в історії телефонів Apple. Перевага старшої моделі зумовлена на 20% ємнішим акумулятором, тому вона краще підходить для подорожей, активного використання та ігор.

Яку модель краще вибрати

У Gizmochina віддають перевагу iPhone 18 Pro. Він пропонує флагманську продуктивність, універсальну систему камер і якісний екран, але при цьому залишається компактнішим і дешевшим.

iPhone 18 Pro Max варто розглядати лише тим, хто свідомо обирає великий дисплей і хоче рідше заряджати смартфон. Для перегляду фільмів, ігор та тривалої роботи з контентом така доплата може бути виправданою.

Ціна

Стартова вартість iPhone 18 Pro складає від $1200 у США та від ~77 000 грн в Україні за версію із накопичувачем на 256 ГБ.