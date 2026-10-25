0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Netflix погіршив прогноз прибутку та знизив очікування щодо рекламних доходів

Фондовий ринок
14
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Netflix
Netflix
Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив прогноз прибутку на четвертий квартал 2026 року, який виявився нижчим за очікування аналітиків. Компанія також знизила прогноз рекламних доходів на весь рік із приблизно $3 млрд до $2,7 млрд. Це відбувається на тлі сповільнення зростання виручки, скорочення персоналу та змін у керівництві, відповідальному за контент.
Про це повідомляє Reuters.
За підсумками третього кварталу виручка Netflix зросла на 11,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $12,87 млрд.
Це відповідало прогнозам аналітиків, однак темпи зростання стали найнижчими майже за три роки. Прибуток на акцію становив 87 центів, перевищивши очікувані 82 центи.
На четвертий квартал компанія прогнозує чистий прибуток у розмірі $2,79 млрд, або 67 центів на акцію. Аналітики очікували відповідно $3,07 млрд і 73 центи на акцію.

Netflix визнав необхідність змін

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос визнав, що компанія має можливості для покращення результатів.
Я знаю, що ми могли б працювати краще. Тепер ми побачили можливість вивести наш контент на новий рівень
— сказав він під час розмови з інвесторами після оприлюднення фінансових результатів.

За словами Сарандоса, сервіс планує зосередитися на основному напрямі діяльності — створенні якісних серіалів і фільмів, які залучатимуть нових глядачів і спонукатимуть наявних користувачів залишатися підписниками.
Наша стратегія залишається простою: інвестувати в унікальний, ексклюзивний і професійно створений контент, який викликає обговорення, залучає більше підписників і робить Netflix сервісом, без якого важко обійтися
— йдеться в листі компанії до акціонерів.

Netflix також планує розширювати каталог завдяки ліцензуванню контенту інших студій і телеканалів. Компанія прагне збільшити час перегляду на платформі, зокрема через нові фільми, серіали та прямі трансляції.

Рекламний бізнес зростає повільніше

Netflix знизив прогноз рекламних доходів за 2026 рік до приблизно $2,7 млрд замість раніше очікуваних $3 млрд. У компанії пояснили це тим, що деякі рекламні функції виходять на ринок повільніше, ніж планувалося.
Рекламний тариф є одним зі способів диверсифікувати доходи сервісу, який традиційно заробляє переважно на підписках. Проте повільніше розгортання рекламних можливостей ускладнює реалізацію планів компанії.
Netflix також стикається з конкуренцією за увагу глядачів з боку YouTube і TikTok. Окрім серіалів і фільмів, платформа розвиває відеоігри, подкасти та прямі трансляції, щоб залучати аудиторію й збільшувати час перебування користувачів у сервісі.

Скорочення персоналу та зміни в керівництві

Фінансовий прогноз оприлюднили невдовзі після того, як Netflix оголосив про скорочення близько 6% персоналу — приблизно тисячі працівників. Компанія також змінила керівників, відповідальних за виробництво контенту.
Колишній керівник Disney та Fox Пітер Райс має замінити Белу Баджарію на посаді директора з контенту. Тимчасово він також контролюватиме кіновиробництво після змін у керівництві відповідного підрозділу.
На тлі оприлюднення прогнозу акції Netflix під час позабіржових торгів знизилися майже на 6%, повідомляє Reuters.
За матеріалами:
Букви
Netflix
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems