Де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo

В Україні новинку від Apple — iPhone Duo — можна буде придбати у магазинах і на сайтах кількох великих ритейлерів побутової техніки вже 30 жовтня.

Замовити довгоочікуваний смартфон можна буде в інтернет-магазині АЛЛО. Ритейлер пропонує моделі у білому (Star White) та темно-синьому (Night Sky) кольорах з обємом оперативної пам’яті (ОП) від 256 та 512 Гб до 1−2 ТБ.

Крім того, у мережі пропонують скористатися сервісом обміну та отримайте знижку на купівлю нового пристрою при обміні старого.

Зробити це можна буде вже 30 жовтня.

В інтернет-магазині MOYO на запит УНН про можливість придбати новий телефон від Apple відповіли таке:

«iPhone Duo зʼявиться в Україні вже 30 жовтня. Цього дня вже можна буде забрати по передзамовленню».

Зі стартом продажу iPhone Duo поки не визначилися у «Цитрусі». Пояснюють, що все залежить від постачальника, який поки не визначився з конкретною датою постачання.

«Наразі, дата поставлення даного товару не зазначена компаніями виробника та постачальника. Ми також, разом з вами очікуємо поставлення даного товару», — відповіла менеджерка мережі магазинів електроніки.

Вона також уточнила, що товар можна попередньо замовити на сайті.

«Щойно смартфон стане доступний до продажу, менеджери інтернет-магазину почнуть телефонувати клієнтам, котрі залишали передзамовлення», — сказала менеджерка.

Крім того, представниця «Цитрусу» закцентувала на тому, що ціна iPhone Duo стане відома лише після того, як магазин отримає смартфон для продажу.

«Формування вартості товару залежить від великої кількості факторів, у тому числі, від вартості пристрою на момент поставлення. Якщо кінцева вартість товару вас не влаштує, ви зможете відмовитись від подальшого оформлення замовлення», — деталізувала вона.

Зауважимо, що навіть у тих мережах, які готові розпочати продаж нового iPhone вже 30 жовтня, поки не встановили ціну на новинку. Вона зазначена лише на сайті мережі магазинів eStore.ua. Там смартфон на 256 Гб пропонують купити за 119 тис 999 грн, телефон на 512 ГБ коштує 132 тис 999 грн, а iPhone на 1ТБ можна придбати за 159 тис 999 грн. Найдорожче коштує iPhone Duo на 2ТБ: за нього доведеться заплатити 198 тис 999 грн.

Американська компанія Apple повідомила, що її перший складаний смартфон iPhone Duo буде доступний в обмеженій кількості у фірмових магазинах під час офіційного старту продажів 23 жовтня. Попередні онлайн-замовлення на новинку розкупили за лічені хвилини, через що деяким покупцям доведеться чекати на доставку до січня 2027 року.