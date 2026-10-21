JPMorgan спрогнозував прибутковість біткоїна, акцій та золота на 10−15 років

Біткоїн може виявитися прибутковішим за американські акції та золото на довгостроковому горизонті. Водночас потенційно вищий дохід супроводжується значно сильнішими коливаннями вартості, які можуть призводити до суттєвих втрат для інвесторів.

За оцінками аналітиків банківського холдингу JPMorgan , середньорічна прибутковість біткоїна в найближчі 10−15 років може становити 10%. Для акцій американських компаній цей показник прогнозують на рівні 7,5%, а для золота — 5,5%.

Яку прибутковість біткоїна прогнозують у JPMorgan

Оцінки аналітиків передбачають кілька можливих сценаріїв розвитку ринку першої криптовалюти.

За оптимістичного сценарію біткоїн може приносити інвесторам у середньому 16,6% річних.

Водночас негативний сценарій передбачає щорічне зниження його вартості в середньому на 11,2%.

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Під час розрахунків фахівці JPMorgan враховували співвідношення пропозиції біткоїна та грошової маси, поширення криптовалюти, а також її потенційну роль як альтернативи золоту.

вищий прогнозований дохід не означає, що біткоїн є безпечнішою інвестицією. У банку наголошують на значних ризиках, пов’язаних із вкладеннями в першу криптовалюту. ПротеУ банку наголошують на значних ризиках, пов’язаних із вкладеннями в першу криптовалюту.

Чому біткоїн залишається ризикованим активом

За прогнозами JPMorgan, річна волатильність біткоїна становитиме близько 55%. Для золота очікуваний показник значно нижчий — 17,2%.

Отже, коливання вартості біткоїна можуть бути більш ніж утричі сильнішими, ніж зміни ціни золота. Це означає, що інвесторам доведеться враховувати не лише потенційну прибутковість криптовалюти, а й ризик значних втрат.

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Попри довгостроковий потенціал, аналітики поки не розглядають біткоїн як повноцінний інструмент для диверсифікації інвестиційного портфеля. Причина — нестабільний зв’язок між його курсом та цінами інших активів, через що криптовалюта не завжди допомагає збалансувати ризики.

У JPMorgan розглядають біткоїн передусім як спекулятивний актив, який також потенційно може захищати від наслідків пом’якшення грошово-кредитної політики.

Як ШІ впливатиме на економіку та фондові ринки

Ще один чинник, який може визначати інвестиційні перспективи в найближчі 10−15 років, — поширення штучного інтелекту. Аналітики очікують, що ця технологія поступово впливатиме на продуктивність праці, прибутки компаній і темпи економічного зростання.

За їхніми оцінками, у світі вже розпочався інвестиційний бум обсягом близько $15 трлн, пов’язаний із прагненням компаній отримати конкурентні переваги завдяки новим технологіям.

Аналітики зазначають, що економічний ефект від упровадження ШІ проявлятиметься поступово. Спочатку найбільше виграють компанії, які розробляють технології та інвестують у масштабування своїх рішень. Згодом переваги поширюватимуться на інші сектори економіки, коли ШІ стане частиною повсякденних бізнес-процесів.