Куди інвестують українці у 2026 році (інфографіка)

Українці не поспішають відмовлятися від звичних способів збереження грошей, але дедалі частіше придивляються до альтернативних інвестицій. Готівка та банківські депозити допомагають тримати заощадження під рукою, тоді як криптовалюту розглядають як один із варіантів потенційного зростання капіталу. Такий підхід відображає прагнення поєднати фінансову обережність із пошуком нових можливостей.

Про це йдеться у дослідженні фінансової поведінки та інвестиційних пріоритетів українців за 2026 рік, яке третій рік поспіль проводить криптобіржа WhiteBIT

Українці продовжують заощаджувати, попри зростання витрат

У 2026 році фінансова активність українців залишається на рівні попереднього року. 66% опитаних мають джерело доходу та заощадження або інвестиції. Водночас збільшується частка тих, хто відкладає щомісяця від 3000 грн: якщо у 2025 році таких було 30%, то у 2026-му — вже 35%.

Змінюється і структура доходів. Зарплату як джерело надходжень зазначили 73% респондентів проти 79% роком раніше. Натомість частка тих, хто отримує пасивний дохід від інвестицій, зросла з 37% до 41%. Також частіше згадували доходи від комерційної діяльності та власного бізнесу — 32% проти 27% у 2025 році.

Водночас більшу частину бюджету доводиться спрямовувати на повсякденні потреби. У 2026 році їжа та товари для дому стали основною категорією витрат для 78% опитаних. Роком раніше цей показник становив 70%.

Готівка та депозити залишаються основою заощаджень

Українці обирають фінансові інструменти залежно від того, яке завдання хочуть розв’язати: зберегти гроші, захистити їх від інфляції чи отримати додатковий дохід.

Наприклад, можливість заробляти на вкладеннях респонденти найчастіше пов’язують із банківськими депозитами, житловою нерухомістю, державними цінними паперами, комерційною нерухомістю та цінними паперами приватних компаній.

Для захисту від інфляції опитані частіше розглядають готівкову іноземну валюту, кошти на валютних банківських рахунках і житлову нерухомість. А серед інструментів, які асоціюються із захистом заощаджень під час війни, називають готівку, криптоактиви та гроші на банківських рахунках.

Найпопулярнішими інструментами для збереження коштів у 2026 році залишаються:

готівка у гривні — 78% українців, які мають заощадження;

готівка в іноземній валюті — 69%;

банківські рахунки у гривні — 67%;

банківські депозити — 59%;

банківські рахунки в іноземній валюті — 53%.

Тож, як показує опитування, традиційні способи зберігання грошей залишаються важливою частиною фінансової стратегії українців. Водночас для інвестування та потенційного збільшення капіталу вони розглядають ширший набір можливостей.

Криптовалюта випереджає інвестиції у власний бізнес

Коли йдеться про потенційне примноження капіталу, українці звертають увагу не лише на традиційні фінансові інструменти. За результатами дослідження, 44% респондентів, які мають заощадження, розглядають криптоактиви як можливий напрям інвестування.

Цей показник вищий, ніж частка тих, хто розглядає вкладення у власний бізнес або деякі інші активи.

Серед інструментів для інвестування українці назвали:

криптоактиви — 44%;

власний бізнес — 32%;

державні цінні папери — 27%;

комерційну нерухомість або землю — 27%;

цінні папери приватних компаній — 22%;

венчурний капітал — 11%.

Зацікавленість у криптовалюті перебуває на рівні інтересу до інвестицій у житлову нерухомість.

Ставлення до криптоактивів

Обізнаність про криптовалюту в Україні теж поступово зростає. У 2026 році про неї знають 32% опитаних проти 28% у 2025-му. Частка тих, хто не виключає можливості використання цифрових активів, також збільшилася — з 17% до 19%.

Серед українців, які вже мають заощадження та інвестиції, інтерес до криптоактивів вищий: 44% розглядають їх як потенційний інвестиційний інструмент, а 14% уже використовують.

Хочете зрозуміти, у якій фазі зараз крипторинок та які інструменти працюють у нинішніх умовах? У записі воркшопу «Криптопрорив 4.0» від Академії Мінфін експерт крипторинку Михайло Серюга пояснює це на прикладах та пропонує різні моделі портфелів залежно від бюджету.

Проте зацікавленість не завжди переходить у практичне використання. На це можуть впливати економічні обставини: зростання цін на базові товари та девальвація частково нівелюють збільшення доходів, через що на інвестування залишається менше вільних коштів. Додатковим фактором може бути менш приваблива динаміка крипторинку порівняно з попередніми роками.

виходить за межі інструменту для швидкого заробітку. Водночас у сприйнятті українців криптовалюта поступово

Згідно з дослідженням, респонденти пов’язують криптоактиви з такими можливостями:

пасивний дохід — 64%;

диверсифікація інвестицій або заощаджень — 54%;

інноваційний і перспективний фінансовий інструмент — 52%;

інвестування з невеликим стартовим капіталом — 48%;

можливість швидко заробити значний капітал — 41%.

У WhiteBIT зазначають, що одним із бар’єрів для активнішого використання криптовалюти залишається складність її розуміння.