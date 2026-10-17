Картка, депозит чи готівка вдома: де краще зберігати гроші

Зберігати гроші на картці, відкладати готівку вдома чи відкрити депозит — вибір залежить від того, наскільки швидко можуть знадобитися гроші та чи має людина намір отримувати додатковий дохід. Обираючи банківський продукт, важливо враховувати умови, ціль та механізми захисту коштів.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Що обрати для різних фінансових потреб

Як зазначають фахівці, не всі гроші варто зберігати однаково. Вибір банківського продукту залежить від того, коли кошти можуть вам знадобитися та для чого призначені.

Поточний рахунок із платіжною карткою — для щоденних розрахунків. Завдяки цьому банківському продукту ви можете оплачувати покупки, переказувати кошти та швидко отримувати до них доступ.

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Перед оформленням варто перевірити вартість обслуговування, комісії за перекази та можливості мобільного банкінгу.

Депозит — для накопичень. Це гроші, які клієнт передає банку на певних умовах. Банк може нараховувати відсотки за користування ними, а розмір доходу та порядок виплати відсотків залежать від умов вкладу.

Перед відкриттям депозиту варто:

Визначити мету. Ви накопичуєте на велику покупку, створюєте фінансову подушку чи відкладаєте гроші на майбутнє? Від цього залежить вибір вкладу.

Ви накопичуєте на велику покупку, створюєте фінансову подушку чи відкладаєте гроші на майбутнє? Від цього залежить вибір вкладу. Порівняти процентні ставки. Звертайте увагу не лише на дохідність, а й на умови нарахування та виплати відсотків.

Звертайте увагу не лише на дохідність, а й на умови нарахування та виплати відсотків. Перевірити строк вкладу. З’ясуйте, чи можна повернути кошти достроково та чи вплине це на нараховані відсотки.

З’ясуйте, чи можна повернути кошти достроково та чи вплине це на нараховані відсотки. Прочитати договір. Перевірте комісії, умови поповнення та порядок повернення вкладу.

Фінансова подушка — для непередбачених витрат. Частина заощаджень має бути доступною, щоб у непередбачуваній ситуації можна було швидко скористатися грошима. Оцініть, яка частина заощаджень має залишатися доступною без обмежень.

Незалежно від обраного способу зберігання грошей використовуйте надійні паролі, увімкніть сповіщення про операції та нікому не повідомляйте PIN-код, CVV-код і одноразові паролі підтвердження.

Чи повернуть гроші, якщо банк стане неплатоспроможним

В Україні кошти вкладників захищає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Захист поширюється на депозити, поточні та карткові рахунки фізичних осіб і ФОПів у банках — учасниках системи.

Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування діє гарантія повного відшкодування коштів.

Надалі гарантована сума становитиме щонайменше 600 000 грн на одного вкладника в одному банку — незалежно від кількості рахунків і депозитів.