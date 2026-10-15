ШІ змінить фондовий ринок: три помилки, яких інвесторам краще уникати

До 2030 року штучний інтелект може перевершити людських експертів у всіх сферах і самостійно визначати завдання для виконання. Такий сценарій прогнозує аналітик Deutsche Bank Адріан Кокс.

На його думку, поява штучного інтелекту може змінити фондовий ринок і зробити звичні стратегії управління інвестиційними ризиками менш ефективними.

За прогнозом Кокса, найпотужніші моделі ШІ працюватимуть навіть на звичайних смартфонах, планшетах і ноутбуках. Користувачі зможуть залучати їх як команду експертів для вирішення бізнес-завдань.

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Головна відмінність такого ШІ від сучасних систем полягатиме в здатності самостійно визначати, що потрібно зробити, замість простого виконання команд.

Перші приклади застосування ШІ вже з’являються в медицині, юриспруденції та робототехніці. Зокрема, Кокс згадав компанію Nvidia, яка навчила роботизовані маніпулятори встановлювати графічні процесори та перерізати пластикові стяжки. За сценарієм аналітика, у майбутньому роботи зможуть переобладнати ціле виробництво за одну ніч.

Як ШІ може змінити інвестування

У Deutsche Bank вважають, що розвиток ШІ змусить інвесторів переглянути звичні підходи до оцінювання компаній і ризиків. Адріан Кокс виокремив три моменти, на які варто звернути увагу.

1. Визначати компанії, які виграють або програють від розвитку ШІ.

Інвесторам доведеться оцінювати, чи зможе компанія використати нові технології для розвитку бізнесу, чи, навпаки, її бізнес-модель опиниться під загрозою.

За такого сценарію диверсифікація портфеля, тобто розподіл коштів між різними акціями, не обов’язково захистить від втрат. Компанії з різних секторів можуть зіткнутися зі схожими загрозами через розвиток штучного інтелекту.

2. Не вважати акції зі стабільною ціною безпечними.

Тривалий період незначних коливань вартості акцій не гарантує, що компанія захищена від різкого падіння.

Як приклад Кокс навів освітню технологічну компанію Chegg. У травні 2023 року її акції за один день подешевшали вдвічі після того, як керівництво пов’язало уповільнення зростання кількості нових клієнтів із появою ChatGPT.

Цей випадок показує, як розвиток нових технологій може впливати на перспективи компаній і вартість їхніх акцій.

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3. Не купувати акції лише тому, що вони подешевшали.

Зниження вартості акцій не завжди означає, що настав вдалий момент для купівлі. За словами Кокса, падіння ціни може свідчити про те, що штучний інтелект створює загрозу самій бізнес-моделі компанії.

Чому звичні стратегії можуть не спрацювати

На думку аналітика Deutsche Bank, розвиток ШІ може ускладнити оцінювання перспектив компаній і управління інвестиційними ризиками.