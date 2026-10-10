За що роботодавці платитимуть людям в епоху ШІ

Штучний інтелект допомагає виконувати рутинні завдання швидше та дешевше. Тому сьогодні дорожчає не стільки технологічна підкованість працівника, скільки наявність у нього навичок, які складно автоматизувати: критичне мислення, професійне судження, комунікація, ухвалення рішень та вміння брати за них відповідальність.

Про це Work.ua розповіла HR-експертка компанії Yappi Тетяна Симотюк.

Які навички цінуватимуть роботодавці

Критичне мислення та професійне судження. ШІ може давати переконливі, але неправильні відповіді. Саме тому від рівня експертизи працівника залежить, чи зможе він помітити помилку, яка може обернутися для бізнесу фінансовими втратами.

Уміння правильно ставити завдання. Для якісної роботи з ШІ недостатньо просто написати промпт. Потрібно розуміти проблему, надати необхідний контекст, визначити очікуваний результат і перевірити відповідь. Тобто цінним є не лише вміння користуватися ШІ, а здатність розуміти, що саме потрібно отримати за його допомогою.

Жива комунікація. Переговори, зворотний зв’язок, уміння переконувати та шукати компроміси — навички, для яких важливий безпосередній контакт між людьми. Наприклад, у складній розмові з клієнтом потрібно відчути його реакцію, за потреби змінити аргументацію та знайти прийнятне для обох сторін рішення.

Англійська для спілкування. Автоматичний переклад може допомогти написати лист або зрозуміти текст, однак не замінює повноцінної розмови. Можливість спілкуватися без посередництва перекладачів дозволяє краще відчувати підтекст, швидко реагувати, підтримувати контакт із співрозмовником, жартувати, знімати напругу та аргументувати свою позицію під час переговорів.

Чи зможе ШІ замінити людей

За словами експертки, сьогодні ШІ не зможе повністю замінити спеціалістів. Водночас перевагу на ринку праці можуть отримати люди, які вміють використовувати його як інструмент для прискорення роботи та водночас мають сильну професійну експертизу.

Сильний спеціаліст у таких умовах — це людина, яка:

автоматизує за допомогою ШІ рутинні завдання та ефективніше використовує свій час;

добре розуміє свою професійну сферу;

критично оцінює результат роботи ШІ, доповнює його власними досвідом і контекстом;

пояснює логіку своїх дій, самостійно ухвалює фінальні рішення та бере за них відповідальність.