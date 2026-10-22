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Які банки найбільше закривали та відкривали відділення у третьому кварталі — дані НБУ

Фондовий ринок
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На початок жовтня 2026 року лідерами за кількістю відділень на українському ринку із суттєвим відривом залишалися державні Ощадбанк (1103) та ПриватБанк (1024).
На початок жовтня 2026 року лідерами за кількістю відділень на українському ринку із суттєвим відривом залишалися державні Ощадбанк (1103) та ПриватБанк (1024).
У третьому кварталі 2026 року кількість структурних підрозділів українських банків зменшилася на 54 — до 4700 відділень.
Про це повідомляє NV з посиланням на дані Національного банку.

Які банки закрили найбільше відділень

Найбільше відділень у третьому кварталі закрив ПриватБанк — 26. Після цього в його мережі залишилося 1024 підрозділи.
Ощадбанк скоротив мережу на 12 відділень до 1103, зберігши перше місце за цим показником в Україні.
Таскомбанк закрив шість відділень, і їхня кількість зменшилася до 77.
Креді Агріколь Банк скоротив мережу на п’ять підрозділів до 119, а ПУМБ та Укргазбанк на чотири кожен, до 216 та 202 відповідно.
Укрексімбанк закрив три відділення, і тепер їх налічується 15. ПІН Банк скоротив мережу на два підрозділи — до семи.
Ще сім банків закрили по одному відділенню. Зокрема, в Укрсиббанку залишилося 213 підрозділів, в ОТП Банку 63, у Комінбанку 38, у Кристал Банку 35, у Юнекс Банку 18, у банку «Український капітал» 13, а в Альтбанку два.

Які банки розширили мережу

Водночас деякі фінустанови збільшили кількість своїх відділень.
Лідером за темпами розширення мережі, як і за підсумками першого півріччя, став Акордбанк. У третьому кварталі він відкрив шість відділень, збільшивши їхню загальну кількість до 183.
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А-Банк відкрив два підрозділи, тепер їх 198. Ще вісім банків додали по одному відділенню: Кредобанк (65), Радабанк (33), банк «Кредит Дніпро» (32), Бізбанк (30), Оксі Банк (10), Агропросперіс Банк (7), Банк КД (5).

Які банки мають найбільші мережі в Україні

На початок жовтня 2026 року лідерами за кількістю відділень на українському ринку із суттєвим відривом залишалися державні Ощадбанк (1103) та ПриватБанк (1024).
До п’ятірки банків із найбільшими мережами також увійшли Райффайзен Банк із 282 відділеннями, ПУМБ із 216 та Укрсиббанк із 213.
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Другу п’ятірку сформували державний Укргазбанк (202), А-Банк (198), Акордбанк (183), державний Сенс Банк (137) та Креді Агріколь Банк (119).
Загалом п’ять банків, контрольованих державою, мають 2481 відділення. Це 52,8% від загальної кількості банківських підрозділів в Україні станом на 1 жовтня 2026 року.
За матеріалами:
НВ
Банки України
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