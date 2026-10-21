МВФ і Світовий банк пропонують нові правила відповідальності банків за шахрайство

Банки муситимуть не лише попереджати клієнтів про ризики, а й реально запобігати шахрайським операціям

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк пропонують переглянути підходи до розподілу відповідальності за фінансове шахрайство. Це стосується випадків, коли людина під впливом обману самостійно ініціювала та підтвердила переказ грошей шахраям.

Про це повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Чи повинен банк повертати гроші, переказані шахраям

У спільному документі The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services зазначається, що підтвердження платежу клієнтом, якого ввели в оману, не повинно автоматично покладати на нього всю відповідальність за фінансові втрати.

Автори документа рекомендують законодавчо визначити механізми розподілу збитків від шахрайства між фінансовими установами, клієнтами та постачальниками технічних послуг.

Як пропонують боротися з фінансовим шахрайством

Для протидії шахрайським операціям МВФ і Світовий банк пропонують запровадити низку заходів:

перевіряти отримувачів платежів і виявляти підозрілі операції в реальному часі;

запроваджувати додаткове підтвердження та тимчасові затримки ризикових переказів;

створювати спільні реєстри шахрайських рахунків і рахунків «дропів», через які виводять викрадені кошти;

забезпечити швидкий обмін інформацією між банками та механізми блокування й повернення коштів.

Банки муситимуть не лише попереджати клієнтів про ризики, а й реально запобігати шахрайським операціям. Причому базовий захист повинен бути частиною банківських послуг, а не додатковою платною опцією.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу «дроп-рахунків» і встановлює штрафи та ув’язнення за низку пов’язаних порушень. Законопроєкт спрямований на посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства та вдосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовим злочинам.