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До 170 тис. грн штрафу або 6 років ув’язнення: Рада посилює відповідальність для «дропів»

Фінтех і Картки
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Картка
Картка
В Україні можуть посилити відповідальність за використання банківських рахунків у шахрайських схемах. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу «дроп-рахунків» і встановлює штрафи та ув’язнення за низку пов’язаних порушень.
За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів.

Навіщо це

Законопроєкт спрямований на посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства та вдосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовим злочинам.
Як зазначається у пояснювальній записці, «дроп-мережі» є одним із ключових інструментів, які використовують у схемах платіжного шахрайства та роботі шахрайських call-центрів.
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Також їх застосовують у незаконному гральному бізнесі, для відмивання злочинних доходів, незаконного обігу підакцизних товарів і наркотиків, в конвертаційних операціях та приховуванні фактичних отримувачів коштів.
Документ також має імплементувати до українського законодавства норми Директиви ЄС 2019/713.

Яка відповідальність може загрожувати

Законопроєкт передбачає таке покарання:
  • передача власної банківської картки або доступу до неї для проведення шахрайських операцій — штраф від 5 100 до 7 000 грн;
  • купівля, зберігання або продаж чужих банківських карток і даних — штраф до 170 000 грн або до 6 років ув’язнення;
  • за повторне таке порушення — до 8 років позбавлення волі;
  • підробка платіжних інструкцій або незаконне використання електронних грошей — штраф до 85 000 грн або до 4 років ув’язнення.
Таким чином, законопроєкт має посилити відповідальність не лише за безпосереднє шахрайство, а й за передачу банківських рахунків та даних, які можуть використовуватися у злочинних схемах.
Якщо законопроєкт буде ухвалений у цілому, ці норми мають посилити протидію «дроп-мережам» та ускладнити використання банківської інфраструктури для проведення незаконних фінансових операцій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоШахраїКартки
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