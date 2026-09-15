До 170 тис. грн штрафу або 6 років ув’язнення: Рада посилює відповідальність для «дропів» Сьогодні 14:00 — Фінтех і Картки Картка

В Україні можуть посилити відповідальність за використання банківських рахунків у шахрайських схемах. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу «дроп-рахунків» і встановлює штрафи та ув’язнення за низку пов’язаних порушень.

За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів.

Навіщо це

Законопроєкт спрямований на посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства та вдосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовим злочинам.

Як зазначається у пояснювальній записці, «дроп-мережі» є одним із ключових інструментів, які використовують у схемах платіжного шахрайства та роботі шахрайських call-центрів.

Також їх застосовують у незаконному гральному бізнесі, для відмивання злочинних доходів, незаконного обігу підакцизних товарів і наркотиків, в конвертаційних операціях та приховуванні фактичних отримувачів коштів.

Документ також має імплементувати до українського законодавства норми Директиви ЄС 2019/713.

Яка відповідальність може загрожувати

Законопроєкт передбачає таке покарання:

передача власної банківської картки або доступу до неї для проведення шахрайських операцій — штраф від 5 100 до 7 000 грн;

купівля, зберігання або продаж чужих банківських карток і даних — штраф до 170 000 грн або до 6 років ув’язнення;

за повторне таке порушення — до 8 років позбавлення волі;

підробка платіжних інструкцій або незаконне використання електронних грошей — штраф до 85 000 грн або до 4 років ув’язнення.

Таким чином, законопроєкт має посилити відповідальність не лише за безпосереднє шахрайство, а й за передачу банківських рахунків та даних, які можуть використовуватися у злочинних схемах.