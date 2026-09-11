ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни
Які переваги дають підписки
- цифрові сервіси: кешбеки до 200 грн при сплаті за YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервіси Google та Apple та інші;
- поштові послуги: кешбек до 100 грн на доставки через «Нову пошту», «Укрпошту», Meest та інші;
- дешевше пальне: до 3 грн/л додатково до бонусів програми PRIDE від WOG (з лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті). Заощаджені кошти можна витратити на пальне, каву чи смаколики на АЗК;
- вигода від «Сільпо»: пропозиції місяця — кава за 1 грн, круасан за 1 грн та до 200 грн знижки на покупки онлайн і офлайн;
- медичні послуги: 5 телеконсультацій на місяць, невідкладна меддопомога та медичний консьєрж (з лімітом 10 000 грн/рік для Приват PRO та 30 000 грн/рік для Спільна PRO).
Рівні підписки та вартість
- Базова (безкоштовна) — стандартне користування банківськими послугами без жодної плати за базовий рівень. Включає скасовані комісії на перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат з підпискою.
- Приват PRO (129 грн/міс) — максимум переваг для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Для всіх клієнтів діє пробний безкоштовний перший місяць, щоб протестувати продукт.
- Спільна PRO (297 грн/міс) — вигода для 5 осіб — для всієї родини чи компанії. До пакета можна запросити до 4 осіб, щоб спільно користуватися збільшеними лімітами та економити ще більше.
Як підключити
- картка «Універсальна» / «Універсальна Gold»;
- Картка для виплат / Картка для виплат Gold;
- «Картка24»;
- Картка Юніора;
- преміальні картки.
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