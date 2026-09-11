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ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни

Фінтех і Картки
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ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни
ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни
ПриватБанк офіційно відкрив клієнтам доступ до нового сервісу — «Підписки».
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
«Підписка» дає постійний доступ до спеціальних пропозицій від партнерів та додаткових переваг від банку. Відтепер кожен може обрати свій рівень вигоди та отримувати до 1000 гривень щомісячної сукупної економії на щоденних покупках і сервісах.

Які переваги дають підписки

Головна перевага підписок — вигідні умови від популярних брендів щомісяця:
  • цифрові сервіси: кешбеки до 200 грн при сплаті за YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервіси Google та Apple та інші;
  • поштові послуги: кешбек до 100 грн на доставки через «Нову пошту», «Укрпошту», Meest та інші;
  • дешевше пальне: до 3 грн/л додатково до бонусів програми PRIDE від WOG (з лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті). Заощаджені кошти можна витратити на пальне, каву чи смаколики на АЗК;
  • вигода від «Сільпо»: пропозиції місяця — кава за 1 грн, круасан за 1 грн та до 200 грн знижки на покупки онлайн і офлайн;
  • медичні послуги: 5 телеконсультацій на місяць, невідкладна меддопомога та медичний консьєрж (з лімітом 10 000 грн/рік для Приват PRO та 30 000 грн/рік для Спільна PRO).
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Наприклад, під час заправлення автомобіля, отримання посилок, купівлі продуктів, а також користування цифровими чи медичними сервісами клієнт може отримати сукупну вигоду до 1000 грн на місяць.

Рівні підписки та вартість

Доступні три рівні підписок:
  1. Базова (безкоштовна) — стандартне користування банківськими послугами без жодної плати за базовий рівень. Включає скасовані комісії на перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат з підпискою.
  2. Приват PRO (129 грн/міс) — максимум переваг для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Для всіх клієнтів діє пробний безкоштовний перший місяць, щоб протестувати продукт.
  3. Спільна PRO (297 грн/міс) — вигода для 5 осіб — для всієї родини чи компанії. До пакета можна запросити до 4 осіб, щоб спільно користуватися збільшеними лімітами та економити ще більше.
ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни
Додатково для власників платних підписок доступні вигідніші умови користування кредитним лімітом і підвищена ставка для залишку на «Конвертах» до 7% річних.
ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни
ПриватБанк офіційно запустив новий сервіс «Підписки»: умови та ціни
«Підписка — це не заміна звичних карток, а їхнє доповнення. Вона надає можливість щодня заощаджувати на повсякденних купівлях, пальному та доставці завдяки партнерським перевагам і суттєво поліпшує умови користування за вашими картками», — пояснили в банку.

Як підключити

Централізовано банк не переводить клієнтів на підписки — кожен ухвалює рішення про користування сервісом самостійно.
Підключити обраний рівень можна у «Приват24» у меню «Профіль» або у відділенні банку.
Користувачі, які лише оформлюють або перевипускають картку, можуть обрати безкоштовний рівень «Підписок» або відповідний платний пакет безпосередньо під час оформлення.
Після активації клієнт отримує доступ до переваг. Якщо обрано пакет «Спільна PRO», власник також може запросити до чотирьох учасників.
Підписку можна підключити за наявності в клієнта одного з таких карткових продуктів:
  • картка «Універсальна» / «Універсальна Gold»;
  • Картка для виплат / Картка для виплат Gold;
  • «Картка24»;
  • Картка Юніора;
  • преміальні картки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкБанки України
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