Переказ навіть на 5000 грн можуть перевірити — які операції моніторить банк
Які операції можуть зацікавити банк
- на картку регулярно надходить багато переказів — наприклад, близько 100 поповнень за день;
- людина починає отримувати значно більше грошей, ніж раніше. Наприклад, при зарплаті 30 тис. грн раптом надходить 200 тис. грн;
- більше половини отриманих коштів регулярно знімають готівкою;
- з’являються незвичні операції — наприклад, купівля криптовалюти, якою людина раніше не займалася;
- клієнт відкриває багато карток і рахунків без очевидної потреби;
- на один рахунок регулярно надходять однакові суми;
- проводяться операції з особами з країн-агресорів або офшорних юрисдикцій.
Що робити, якщо банк попросив підтвердити кошти
- довідку про зарплату або соціальні виплати;
- податкову декларацію;
- довідки ОК-5 чи ОК-7;
- договори купівлі-продажу майна або авто;
- документи про отримання спадщини;
- виписки з рахунків в інших банках;
- документи щодо дивідендів;
- підтвердження доходів від підприємницької діяльності;
- документи про страхові виплати тощо.
Як зменшити ризик проблем із карткою
- Оновлюйте свої дані. Стежте, щоб у банку була актуальна інформація про доходи, роботу та інші дані.
- Не приймайте оплату за бізнес на особисту картку. Якщо регулярно отримуєте гроші за товари чи послуги, краще оформити ФОП та окремий рахунок для підприємницької діяльності.
- Зберігайте документи про доходи. Договори, банківські виписки, документи про продаж майна та інші підтвердження можуть знадобитися, якщо банк поставить запитання.
- Не використовуйте свою картку для «прогону» чужих грошей. Також не варто часто знімати великі суми готівкою або навмисно дробити один великий переказ на багато менших.
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