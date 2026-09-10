Переказ навіть на 5000 грн можуть перевірити — які операції моніторить банк Сьогодні 16:05 — Фінтех і Картки Картковий переказ

Здається, що фінансовий моніторинг стосується лише великих сум — наприклад, від 400 тис. грн. Але на практиці банк може звернути увагу і на значно менші перекази, якщо вони не відповідають звичній фінансовій поведінці клієнта.

Про те, які операції можуть викликати запитання, розповіли в Ощадбанку

Які операції можуть зацікавити банк

Як пояснюють в Ощадбанку, справа не лише в сумі переказу. Банк може звернути увагу на характер операцій та різкі зміни у фінансовій поведінці.

Зокрема, питання можуть виникнути, якщо:

на картку регулярно надходить багато переказів — наприклад, близько 100 поповнень за день;

людина починає отримувати значно більше грошей, ніж раніше. Наприклад, при зарплаті 30 тис. грн раптом надходить 200 тис. грн;

більше половини отриманих коштів регулярно знімають готівкою;

з’являються незвичні операції — наприклад, купівля криптовалюти, якою людина раніше не займалася;

клієнт відкриває багато карток і рахунків без очевидної потреби;

на один рахунок регулярно надходять однакові суми;

проводяться операції з особами з країн-агресорів або офшорних юрисдикцій.

Тобто навіть переказ на 5000 грн може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій клієнта. Наприклад, якщо людина протягом трьох років отримувала на картку лише зарплату 9 тис. грн, а потім раптово почала отримувати додаткові перекази.

Що робити, якщо банк попросив підтвердити кошти

В Ощадбанку зазначають: якщо рахунок обмежили та банк попросив пояснити походження коштів, варто звернутися до банку й уточнити, які документи потрібні саме у вашій ситуації.

Зазвичай можуть попросити:

довідку про зарплату або соціальні виплати;

податкову декларацію;

довідки ОК-5 чи ОК-7;

договори купівлі-продажу майна або авто;

документи про отримання спадщини;

виписки з рахунків в інших банках;

документи щодо дивідендів;

підтвердження доходів від підприємницької діяльності;

документи про страхові виплати тощо.

Також може знадобитися лист-пояснення, у якому клієнт описує походження коштів та економічний сенс операцій.

Якщо, наприклад, гроші отримані за виконану роботу, підтвердити їх можна відповідними документами — договором, актом виконаних робіт чи інвойсом.

Як зменшити ризик проблем із карткою

Ощадбанк радить дотримуватися кількох простих правил:

Оновлюйте свої дані. Стежте, щоб у банку була актуальна інформація про доходи, роботу та інші дані.

Стежте, щоб у банку була актуальна інформація про доходи, роботу та інші дані. Не приймайте оплату за бізнес на особисту картку. Якщо регулярно отримуєте гроші за товари чи послуги, краще оформити ФОП та окремий рахунок для підприємницької діяльності.

Якщо регулярно отримуєте гроші за товари чи послуги, краще оформити ФОП та окремий рахунок для підприємницької діяльності. Зберігайте документи про доходи. Договори, банківські виписки, документи про продаж майна та інші підтвердження можуть знадобитися, якщо банк поставить запитання.

Договори, банківські виписки, документи про продаж майна та інші підтвердження можуть знадобитися, якщо банк поставить запитання. Не використовуйте свою картку для «прогону» чужих грошей. Також не варто часто знімати великі суми готівкою або навмисно дробити один великий переказ на багато менших.