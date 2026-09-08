У ПриватБанку розповіли, як шахраї крадуть гроші через NFC і смартфон Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

У ПриватБанку розповіли, як шахраї крадуть гроші через NFC і смартфон

У ПриватБанку зафіксували зростання нової високотехнологічної схеми викрадення коштів — NFC Relay-атак.

Як діють

Шахраї змушують клієнтів прикладати банківську картку до власного смартфона, щоб дистанційно знімати готівку в банкоматах.

Про це розповіла керівниця департаменту fraud-менеджменту ПриватБанку Наталія Фіголь, пише РБК-Україна.

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Серед найвищих за технічною складністю схем, зафіксованих у 2026 році, — NFC Relay-атаки, тобто рілей-атаки з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Як працює схема:

Зловмисники контактують із жертвою під приводом «оновлення банківського застосунку» чи «перевірки безпеки». Людину змушують завантажити на смартфон сторонню програму з месенджера або невідомого сайту. Далі жертву просять виконати маніпуляцію — прикласти фізичну картку до смартфона та ввести ПІН-код. За допомогою шкідливого ПЗ шахраї дистанційно зчитують платіжні дані та миттєво знімають гроші в банкоматі або розраховуються в магазинах.

«Дуже важливо вміти розпізнавати такі спроби. Банк ніколи не просить завантажувати сторонні файли з месенджерів або прикладати картку до смартфона для „перевірки захисту“ чи „сканування“. Також рекомендуємо встановлювати програмне забезпечення тільки з офіційних джерел App Store/Google Play», — наголосила Наталія Фіголь.

Нагадаємо: співробітники фінансових установ ніколи не просять клієнтів прикладати картку до смартфона для «сканування» чи встановлювати сторонні файли. Завантажувати застосунки слід виключно з офіційних магазинів: App Store або Google Play.

Загалом, за даними Нацбанку, у 2025 році кількість незаконних операцій із платіжними картками в Україні скоротилася на 5% - до 256 тисяч. Проте сума збитків від них зросла на 24% - до 1,4 млрд грн. А середній «чек» однієї шахрайської операції збільшився на 30% - до 5536 грн.

ставку не на масовість атак, а на їхню технологічну складність і результативність. Саме такою є схема NFC Relay, яку минулого року вперше зафіксував Тобто зловмисники роблятьСаме такою є схема NFC Relay, яку минулого року вперше зафіксував ПриватБанк

Раніше ми писали , що шахраї маскуються під Нацбанк: регулятор попередив про фішингову атаку.

За даними НБУ, шахрайська кампанія передбачає розсилання листів зі шкідливими вкладеннями. У повідомленнях зловмисники імітують офіційні звернення, зокрема від імені Департаменту фінансового моніторингу, та вимагають надати документи.

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