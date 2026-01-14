Міненерго попереджає про фішингову розсилку: про що йдеться (фото) Сьогодні 13:12 — Енергетика

Міненерго попереджає про фішингову розсилку: про що йдеться (фото)

Як попеперджає МІненерго, фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України.

Листи засновані на вимогах до оплати та щодо вкладених файлів / посилань для їх завантаження.

Міненерго повідомляє, що не робить такі розсилки.

Вкладені файли можуть створити шкідливе програмне забезпечення, відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.

Закликають не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не використовувати жодних оплат за такими листами.

Довіряйте лише офіційним каналам комунікації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.