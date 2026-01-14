Міненерго попереджає про фішингову розсилку: про що йдеться (фото)
Як попеперджає МІненерго, фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України.
Листи засновані на вимогах до оплати та щодо вкладених файлів / посилань для їх завантаження.
Міненерго повідомляє, що не робить такі розсилки.
Вкладені файли можуть створити шкідливе програмне забезпечення, відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.
Закликають не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не використовувати жодних оплат за такими листами.
Довіряйте лише офіційним каналам комунікації.
