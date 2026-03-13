Послаблення санкцій США щодо нафти може принести рф $10 млрд — Зеленський Сьогодні 18:45 — Енергетика

Президент України Володимир Зеленський

Часткове послаблення санкцій США щодо російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, може дозволити росії отримати до 10 млрд доларів додаткових доходів для продовження війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Українська правда.

Зеленський закликав посилити санкційний тиск

«Важливо і надалі продовжувати тиск на росію за цю війну заради досягнення справжньої безпеки і тривалого миру. Треба подолати блокування 20-ого пакету санкцій проти росії… Тим більше на фоні рішення Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі», — заявив Зеленський.

За його словами, тільки одне це послаблення з боку Америки може дати росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів.

«Це точно не допомагає миру», — наголосив президент.

США пояснюють рішення стабілізацією ринків

Зеленський додав, що логіка США у тому, щоб стабілізувати ситуацію на ринках. Проте, за його словами, росія буде витрачати ці кошти на зброю, передусім на дрони, що б’ють по Україні.

«Як ми вже бачимо по доповіді розвідок, ці самі дрони застосуються і проти сусідів Ірану, а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є. Тому вкінці-кінців знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, це не є правильним рішенням», — сказав він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів, уже завантажених на судна. Ліцензія надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка нині «застрягла в морі». Дозвіл діятиме від 12 березня до 11 квітня.

Українська правда

