0 800 307 555
Ціни на нафту почали знижуватись через вихід ОАЕ з ОПЕК

Ціни на нафту почали знижуватись через вихід ОАЕ з ОПЕК
Ціни на нафту почали знижуватись через вихід ОАЕ з ОПЕК
Світові ціни на нафту знизилися після багатоденного зростання, оскільки інвестори позитивно сприйняли наслідки несподіваного рішення ОАЕ вийти з ОПЕК.
Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 1 цент до 111,25 долара за барель, після зростання протягом попередніх семи сесій. Термін дії червневого контракту закінчується в четвер, а більш активний липневий контракт знизився на 28 центів до 104,12 долара.

Причини

Незначне зниження в середу може бути частково пов’язане з несподіваним рішенням ОАЕ вийти з ОПЕК, сказав старший аналітик LSEG Ань Фам, оскільки це вказує на сильніші перспективи поставок, коли країна звільниться від квот групи на видобуток.
«Однак цей ефект не є негайним, оскільки додаткові барелі можуть бути недоступні найближчим часом через триваючу блокаду Ормузької протоки», — додав він. — Хоча ціни дещо знизилися, це, схоже, скоріше корекція порівняно з попередніми зростаннями, оскільки нафта марки Brent все ще тримається на рівні близько 110 доларів за барель.
«Нещодавнє зростання цін на нафту було зумовлене блокадою протоки. Якщо (президент США Дональд — ред.) Трамп готовий продовжити блокаду, перебої з постачанням ще більше загостряться та продовжать підвищувати ціни на нафту», — сказав Ян Ан, аналітик Haitong Futures.
За матеріалами:
Finance.ua
