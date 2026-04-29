Ціни на нафту почали знижуватись через вихід ОАЕ з ОПЕК Сьогодні 10:35 — Енергетика

Ціни на нафту почали знижуватись через вихід ОАЕ з ОПЕК

Світові ціни на нафту знизилися після багатоденного зростання, оскільки інвестори позитивно сприйняли наслідки несподіваного рішення ОАЕ вийти з ОПЕК.

Про це повідомляє Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 1 цент до 111,25 долара за барель, після зростання протягом попередніх семи сесій. Термін дії червневого контракту закінчується в четвер, а більш активний липневий контракт знизився на 28 центів до 104,12 долара.

Причини

Незначне зниження в середу може бути частково пов’язане з несподіваним рішенням ОАЕ вийти з ОПЕК, сказав старший аналітик LSEG Ань Фам, оскільки це вказує на сильніші перспективи поставок, коли країна звільниться від квот групи на видобуток.

«Однак цей ефект не є негайним, оскільки додаткові барелі можуть бути недоступні найближчим часом через триваючу блокаду Ормузької протоки», — додав він. — Хоча ціни дещо знизилися, це, схоже, скоріше корекція порівняно з попередніми зростаннями, оскільки нафта марки Brent все ще тримається на рівні близько 110 доларів за барель.

«Нещодавнє зростання цін на нафту було зумовлене блокадою протоки. Якщо (президент США Дональд — ред.) Трамп готовий продовжити блокаду, перебої з постачанням ще більше загостряться та продовжать підвищувати ціни на нафту», — сказав Ян Ан, аналітик Haitong Futures.

