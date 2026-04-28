Угорщина пропонує потужності для постачання газу до України попри заборону Орбана

Нагадаємо, у березні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про припинення постачання газу до України з Угорщини у відповідь на припинення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини після російського удару по інфраструктурі нафтопроводу.
Найближчий аукціон на бронювання квартальних потужностей для імпорту газу до України з Угорщини пройде 4 травня. Угорський оператор пропонує до бронювання 9,76 млн куб м потужностей на добу, що відповідає тому рівню, який пропонували на попередніх аукціонах. Також потужності для імпорту газу до України будуть доступні для бронювання на місячних чи добових аукціонах.
Наразі імпорт газу до України з Угорщини відсутній, що пов’язано із високими цінами на газ у Європі, які вищі, ніж ціни в Україні, через що імпортувати газ не вигідно
Раніше Finance.ua писав, що Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».