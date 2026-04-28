0 800 307 555
укр
Угорщина пропонує потужності для постачання газу до України попри заборону Орбана

Енергетика
63
Угорський оператор ГТС FGSZ пропонує до бронювання потужності на вхід до української ГТС на 3 квартал 2026 року, попри попередню заборону угорського уряду оголошувати такі аукціони.
Про це повідомляє ExPro з посиланням на відповідний аукціон на платформі бронювання потужностей.
Офіційного повідомлення від угорського оператора не було, однак оголошення аукціону фактично свідчить про те, що заборона на постачання газу до України з Угорщини на 3 квартал 2026 року не буде діяти.
Читайте також
Нагадаємо, у березні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про припинення постачання газу до України з Угорщини у відповідь на припинення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини після російського удару по інфраструктурі нафтопроводу.
Найближчий аукціон на бронювання квартальних потужностей для імпорту газу до України з Угорщини пройде 4 травня. Угорський оператор пропонує до бронювання 9,76 млн куб м потужностей на добу, що відповідає тому рівню, який пропонували на попередніх аукціонах. Також потужності для імпорту газу до України будуть доступні для бронювання на місячних чи добових аукціонах.
Наразі імпорт газу до України з Угорщини відсутній, що пов’язано із високими цінами на газ у Європі, які вищі, ніж ціни в Україні, через що імпортувати газ не вигідно
Раніше Finance.ua писав, що Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».
Читайте також
Також міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока повідомив, що 22 квітня відновилося транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини через територію України.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems