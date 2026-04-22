Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафти «Дружбою»

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 22 квітня відновилося транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини через територію України.
За його словами, постачання нафти відновилося об 11:35. Очікується, що сировина може надійти на територію Угорщини вже сьогодні або не пізніше ранку 23 квітня.
«Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід „Дружба“ функціонував і щоб через нього країна могла реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі», — заявив угорський міністр.
Бока наголосив, що це «особливо важливо» в умовах, коли криза на Близькому Сході спричинила зростання цін на енергоносії.
Диверсифікація маршрутів
У заяві підкреслюється, що в поточних умовах ключовим завданням є розширення джерел і маршрутів постачання, а не їх скорочення.
«У цій ситуації нами керував принцип максимально розширювати джерела та маршрути постачання, але в жодному разі їх не скорочувати. Диверсифікація означає більшу безпеку для сімей і економічних суб’єктів, і лише вона здатна утримувати закупівельні ціни на такому рівні, який робить можливими конкурентоспроможність угорської економіки та захист споживачів», — зазначив Бока.
Політичний контекст
Угорська сторона заявляє, що докладала зусиль для відновлення постачання нафти, яке було обмежене з політичних причин. Це питання викликало напруження в межах ЄС. Водночас у Будапешті наголошують на необхідності захисту національних інтересів у сфері енергетики.
Також зазначено, що блокування фінансових рішень щодо України розглядалося як інструмент впливу в переговорах.
«Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас — нафта. Угорська тактика виявилася успішною», — додав Бока.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила ремонт пошкодженої російським ударом ділянки нафтопроводу «Дружба». Об’єкт може відновити роботу. За його словами, Україна розраховує, що це сприятиме розблокуванню європейського пакета підтримки, схваленого Єврорадою, а також подальшому посиленню санкційного тиску на росію.
22 квітня посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій проти росії.