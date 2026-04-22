Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафти «Дружбою» Сьогодні 16:05 — Енергетика

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 22 квітня відновилося транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини через територію України.

За його словами, постачання нафти відновилося об 11:35. Очікується, що сировина може надійти на територію Угорщини вже сьогодні або не пізніше ранку 23 квітня.

«Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід „Дружба“ функціонував і щоб через нього країна могла реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі», — заявив угорський міністр.

Бока наголосив, що це «особливо важливо» в умовах, коли криза на Близькому Сході спричинила зростання цін на енергоносії.

Диверсифікація маршрутів

У заяві підкреслюється, що в поточних умовах ключовим завданням є розширення джерел і маршрутів постачання, а не їх скорочення.

«У цій ситуації нами керував принцип максимально розширювати джерела та маршрути постачання, але в жодному разі їх не скорочувати. Диверсифікація означає більшу безпеку для сімей і економічних суб’єктів, і лише вона здатна утримувати закупівельні ціни на такому рівні, який робить можливими конкурентоспроможність угорської економіки та захист споживачів», — зазначив Бока.

Політичний контекст

Угорська сторона заявляє, що докладала зусиль для відновлення постачання нафти, яке було обмежене з політичних причин. Це питання викликало напруження в межах ЄС. Водночас у Будапешті наголошують на необхідності захисту національних інтересів у сфері енергетики.

Також зазначено, що блокування фінансових рішень щодо України розглядалося як інструмент впливу в переговорах.

«Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас — нафта. Угорська тактика виявилася успішною», — додав Бока.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив , що Україна завершила ремонт пошкодженої російським ударом ділянки нафтопроводу «Дружба». Об’єкт може відновити роботу. За його словами, Україна розраховує, що це сприятиме розблокуванню європейського пакета підтримки, схваленого Єврорадою, а також подальшому посиленню санкційного тиску на росію.

22 квітня посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій проти росії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.