В ЄС запустили процедуру схвалення 90 млрд євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти рф

Після успішного завершення письмової процедури, рішення мають бути остаточно ухвалені Радою ЄС

Посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій проти росії.

«Комітет постійних представників ЄС розпочав процес ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021−27 роки, щоб уможливити надання Україні 90 млрд євро кредиту у 2026−27 роках, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, за письмовою процедурою, яка триватиме до 23 квітня», — сказано в повідомленні ЄП.

Що відомо про письмову процедуру

Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

Започаткована письмова процедура для ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021−27 роки та 20-го пакета санкцій ЄС проти росії триватиме 24 години — до середини дня 23 квітня (вона може завершитися раніше, якщо всі держави поставлять свої підписи).

Після успішного завершення письмової процедури, рішення мають бути остаточно ухвалені Радою ЄС (також одностайно).

Нагадаємо, увечері 21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив , що Україна завершила ремонт пошкодженої російським ударом ділянки нафтопроводу «Дружба». Об’єкт може відновити роботу. «Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу „Дружба“, що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування», — написав президент.

За його словами, Україна розраховує, що це сприятиме розблокуванню європейського пакета підтримки, схваленого Єврорадою, а також подальшому посиленню санкційного тиску на росію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.