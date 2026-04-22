Нафтопровід «Дружба» готовий до відновлення роботи після ремонту — Зеленський

Україна завершила ремонт пошкодженої російським ударом ділянки нафтопроводу «Дружба». Об’єкт може відновити роботу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

«Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу „Дружба“, що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування», — написав президент.

Водночас він зазначив, що наразі ніхто не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться. Президент додав, що українські фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

За його словами, Україна розраховує, що це сприятиме розблокуванню європейського пакета підтримки, схваленого Єврорадою, а також подальшому посиленню санкційного тиску на росію.

Президент наголосив на важливості диверсифікації енергопостачання в Європі та зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Реакція ЄС

Голова Європейської ради Антоніу Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

«Дякую, президенте Зеленський, за виконання домовленостей: ремонт магістрального нафтопроводу „Дружба“ та відновлення його роботи», — написав Кошта в соцмережі Х.

Thank you President @ZelenskyyUa for delivering, as agreed: repairing the Druzhba pipeline and restoring its operation. https://t.co/v4nUwexIHR — António Costa (@eucopresident) April 21, 2026

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас висловила сподівання , що угода стосовно «Дружби» та розблокування кредиту для України буде укладена впродовж доби.

«Не хочу наврочити. Сподіваюся, що все пройде добре, адже ми бачили певні повороти та перипетії у цій справі, але це та угода, яку ми уклали в грудні, і відновлення поставок є обіцянкою, яку дала Україна, тож, сподіваємося, всі перешкоди усунуто», — сказала Каллас.

Вона зауважила, що не знає, чи вже постачається нафта і коли вона почне постачатися, але зазначає, що Україна дала чітку обіцянку забезпечити постачання — і з огляду заяву Зеленського щодо ремонту нафтопроводу «зараз є шанс вийти з глухого кута».

Нагадаємо, трубопровід, яким російська нафта транзитом через Україну надходить до країн Центральної Європи, не працює з січня після пошкодження, спричиненого ударом російського дрона.

