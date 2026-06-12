KIA оновила свій найдешевший кросовер (фото) 12.06.2026, 01:15 — Технології&Авто

Оновлена KIA Stonic

KIA оновила свій найдешевший кросовер Stonic, який після модернізації став ще більш конкурентним на ринку бюджетних SUV.

Модель пропонує доступну ціну, економічний двигун і тривалу гарантію, що робить її однією з найцікавіших пропозицій у сегменті, пише видання ampercar.

Характеристики оновленої KIA

Під капотом KIA Stonic встановлений 1,0-літровий турбований бензиновий двигун T-GDi потужністю 100 к.с. і 172 Нм крутного моменту. В

Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач і переднім приводом.

Розгін до 100 км/год займає близько 11 секунд, а максимальна швидкість сягає 179 км/год.

Середня витрата пального становить 5,7 л/100 км, що робить модель економною для щоденного використання.

Окремою перевагою залишається фірмова гарантія KIA на 7 років, яка виділяє бренд серед конкурентів у цьому класі.

Оснащення базової версії включає світлодіодні ходові вогні, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, камеру заднього виду, парктроніки, системи утримання в смузі та екстреного гальмування.

Стартова ціна моделі становить 23 569 євро. Однак в Іспанії, приміром, діє знижка понад 3 700 євро, через що фінальна вартість знижується до 19 838 євро. Це дозволяє KIA Stonic залишатися одним із найдоступніших кросоверів на європейському ринку.

AvtoDream За матеріалами:

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