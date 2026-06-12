0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

KIA оновила свій найдешевший кросовер (фото)

Технології&Авто
32
Оновлена KIA Stonic
Оновлена KIA Stonic
KIA оновила свій найдешевший кросовер Stonic, який після модернізації став ще більш конкурентним на ринку бюджетних SUV.
Модель пропонує доступну ціну, економічний двигун і тривалу гарантію, що робить її однією з найцікавіших пропозицій у сегменті, пише видання ampercar.

Характеристики оновленої KIA

  • Під капотом KIA Stonic встановлений 1,0-літровий турбований бензиновий двигун T-GDi потужністю 100 к.с. і 172 Нм крутного моменту. В
  • Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач і переднім приводом.
  • Розгін до 100 км/год займає близько 11 секунд, а максимальна швидкість сягає 179 км/год.
  • Середня витрата пального становить 5,7 л/100 км, що робить модель економною для щоденного використання.
Окремою перевагою залишається фірмова гарантія KIA на 7 років, яка виділяє бренд серед конкурентів у цьому класі.
KIA оновила свій найдешевший кросовер (фото)
Оснащення базової версії включає світлодіодні ходові вогні, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, камеру заднього виду, парктроніки, системи утримання в смузі та екстреного гальмування.
Місце для вашої реклами
Стартова ціна моделі становить 23 569 євро. Однак в Іспанії, приміром, діє знижка понад 3 700 євро, через що фінальна вартість знижується до 19 838 євро. Це дозволяє KIA Stonic залишатися одним із найдоступніших кросоверів на європейському ринку.
За матеріалами:
AvtoDream
АвтоКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems