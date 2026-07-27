З якої відстані камера фіксує перевищення швидкості Сьогодні 19:29 — Технології&Авто

З якої відстані камера фіксує перевищення швидкості

Камери контролю швидкості часто викликають миттєву реакцію водіїв, які різко знімають ногу з педалі газу.

Однак не всі знають, з якої відстані ці пристрої насправді вимірюють швидкість, пише Moto.pl

Зазначається, що насправді камери фото- та відеофіксації швидкості працюють на відносно короткій відстані. Однак все також залежить і від кількості смуг руху.

Перед кожною камерою контролю швидкості має бути встановлений відповідний знак (5.76 «Автоматична відеофіксація порушень ПДР» в Україні). Таким чином, водій заздалегідь отримує чітке попередження і має час, щоб привести швидкість у відповідність до чинних правил.

У виданні наголосили, що відстань від камери до знака залежить від типу дороги. На дорогах з обмеженням швидкості до 60 км/год знак зазвичай встановлюється на відстані від 100 до 200 метрів перед пристроєм.

На дорогах, де допустима швидкість перевищує 60 км/год, ця відстань може становити від 200 до 500 метрів. У свою чергу, на швидкісних трасах та автомагістралях знак встановлюється на відстані від 500 до 700 метрів перед камерою.

Однак камера контролю швидкості не працює з відстані в кілька сотень метрів. У виданні зазначили, що цей пристрій встановлено під кутом приблизно 20 або 22 градуси відносно проїжджої частини, тому відстань вимірювання змінюється залежно від смуги руху, якою рухається автомобіль.

На першій смузі руху вимірювання проводиться з відстані від 6 до 12 метрів від пристрою. На другій смузі вона становить від 15 до 25 метрів, а на третій — від приблизно 20 до 35 метрів. У свою чергу, максимальна технічна дальність дії фоторадара становить близько 60 метрів.

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