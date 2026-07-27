Вікова картина авторинку: який середній вік машин в різних областях України (інфографіка)

За підсумками червня середній вік легкового автомобіля на внутрішньому вторинному ринку становив 15,9 року. Водночас середній вік уживаних автомобілів, які вперше зареєстрували після імпорту, склав 9,2 року.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
«Аналітика червня 2026 року підтверджує: внутрішній ринок України тримається за рахунок авто віком 15−17 років, які постійно змінюють власників у межах країни. Єдиним ефективним каналом зниження середнього віку автопарку залишається імпорт вживаної техніки, який поповнює українські дороги машинами віком 7−9 років», — зазначають аналітики сайту.
Середній вік авто, які українці купують та переоформлюють всередині країни (15,9 року), залишається високим. Проте географічний розкид між обласними центрами та регіонами демонструє суттєвий економічний контраст.
Наймолодший автопарк на внутрішньому ринку зафіксовано у:
Києві — 11,6 року (без змін до травня);
Львівській області — 14,8 року (-0,3 року);
Закарпатській області — 15,2 року (-0,1 року).
Київська (15,7 року), Дніпропетровська (15,9 року) та Одеська (15,9 року) області перебувають на рівні середнього показника по країні.
Найстаріші автомобілі на внутрішньому ринку купують у: