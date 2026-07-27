Вікова картина авторинку: який середній вік машин в різних областях України (інфографіка) Сьогодні 17:07 — Технології&Авто

У більшості областей середній вік імпортованих автомобілів становить від 10 до 11,5 року

За підсумками червня середній вік легкового автомобіля на внутрішньому вторинному ринку становив 15,9 року. Водночас середній вік уживаних автомобілів, які вперше зареєстрували після імпорту, склав 9,2 року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

«Аналітика червня 2026 року підтверджує: внутрішній ринок України тримається за рахунок авто віком 15−17 років, які постійно змінюють власників у межах країни. Єдиним ефективним каналом зниження середнього віку автопарку залишається імпорт вживаної техніки, який поповнює українські дороги машинами віком 7−9 років», — зазначають аналітики сайту.

Внутрішній вторинний ринок

Середній вік авто, які українці купують та переоформлюють всередині країни (15,9 року), залишається високим. Проте географічний розкид між обласними центрами та регіонами демонструє суттєвий економічний контраст.

Внутрішній вторинний ринок, eauto.org.ua

Наймолодший автопарк на внутрішньому ринку зафіксовано у:

Києві — 11,6 року (без змін до травня);

Львівській області — 14,8 року (-0,3 року);

Закарпатській області — 15,2 року (-0,1 року).

Київська (15,7 року), Дніпропетровська (15,9 року) та Одеська (15,9 року) області перебувають на рівні середнього показника по країні.

Найстаріші автомобілі на внутрішньому ринку купують у:

Херсонській області — 20 років (+0,4 року);

Донецькій області — 19,6 року (-0,2 року);

Сумській області — 17,6 року;

Чернігівській області — 17,3 року;

Миколаївській області — 17,2 року;

Черкаській області — 17 років.

Окремо аналітики звернули увагу на переоформлення автомобілів через сервіс «Дія». Середній вік таких транспортних засобів у червні становив 17 років і не змінився порівняно з попереднім місяцем.

На думку авторів дослідження, це свідчить про активне використання цифрового сервісу для продажу бюджетних автомобілів масового сегмента.

Імпорт вживаних авто

Уживаний імпорт червня 2026 року із середнім віком 9,2 року наочно показує, що приганяти з-за кордону надто старі машини за чинними митними та екологічними правилами стає економічно невигідно.

Імпорт вживаних авто, eauto.org.ua

Наймолодші імпортовані автомобілі реєстрували у:

Києві — 7,2 року (-0,1 року);

Одеській області — 7,6 року (-0,2 року);

Львівській області — 8,2 року (-0,3 року);

Дніпропетровській області — 8,5 року;

Запорізькій області — 8,5 року;

Київській області — 9 років;

Харківській області — 9 років.

У більшості областей середній вік імпортованих автомобілів становить від 10 до 11,5 року:

Волинська область — 11,1 року;

Чернігівська область — 11,6 року.

Найстаріший імпорт зафіксовано у Донецькій області, де середній вік ввезених автомобілів досяг 15,9 року, що на два роки більше, ніж місяцем раніше.

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