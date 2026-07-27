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Google розширює доступність ШІ-асистента Gemini Spark

Технології&Авто
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Gemini Spark
Gemini Spark
Персональний асистент Google на базі штучного інтелекту Gemini Spark стає доступним більшій кількості користувачів. Компанія оголосила, що у США його включили до передплати Google AI Pro, а по світу — до Google AI Ultra.
Про це повідомляє Engadget.

Де ШІ-асистент поки недоступний

Попри розширену доступність, асистент поки недоступний в Європейській економічній зоні, а також у Швейцарії, Великій Британії та Нігерії. Користувачам, які знаходяться поза США, для доступу до Spark доведеться платити від $100 за Google AI Ultra.

Що може ШІ-асистент

Spark працює на базі моделі Gemini 3.5 та є глибоко інтегрованим у сервіси Google Workspace. Асистент може перевіряти електронну пошту, розклад у календарі, повідомляти про завдання, створювати чернетки відповідей, підсумовувати довгі електронні листи тощо.
Spark працює на базі моделі Gemini 3.5
Spark працює на базі моделі Gemini 3.5
Користувачі також можуть використовувати Spark для створення детальних звітів у Google Документах на основі нотаток до зустрічей та електронних листів і багато іншого.
За матеріалами:
mezha.media
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