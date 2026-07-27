Google розширює доступність ШІ-асистента Gemini Spark Сьогодні 03:34 — Технології&Авто

Gemini Spark

Персональний асистент Google на базі штучного інтелекту Gemini Spark стає доступним більшій кількості користувачів. Компанія оголосила, що у США його включили до передплати Google AI Pro, а по світу — до Google AI Ultra.

Про це повідомляє Engadget.

Де ШІ-асистент поки недоступний

Попри розширену доступність, асистент поки недоступний в Європейській економічній зоні, а також у Швейцарії, Великій Британії та Нігерії. Користувачам, які знаходяться поза США, для доступу до Spark доведеться платити від $100 за Google AI Ultra.

Що може ШІ-асистент

Spark працює на базі моделі Gemini 3.5 та є глибоко інтегрованим у сервіси Google Workspace. Асистент може перевіряти електронну пошту, розклад у календарі, повідомляти про завдання, створювати чернетки відповідей, підсумовувати довгі електронні листи тощо.

Spark працює на базі моделі Gemini 3.5

Користувачі також можуть використовувати Spark для створення детальних звітів у Google Документах на основі нотаток до зустрічей та електронних листів і багато іншого.

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