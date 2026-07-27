Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка)
- Електромобілі — 25%
- Гібридні — 18%;
- Дизельні — 6%;
- Авто з ГБО — 1%.
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