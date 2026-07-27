Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка) Сьогодні 16:34 — Технології&Авто

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка)

З січня по червень українці придбали майже 26,3 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Впродовж І півріччя український автопарк поповнили 111,5 тис. легковиків з пробігом. Отже, 24% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 50%.

Далі йдуть:

Електромобілі — 25%

Гібридні — 18%;

Дизельні — 6%;

Авто з ГБО — 1%.

Раніше писали , за січень-червень українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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