0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка)

Технології&Авто
102
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка)
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка)
З січня по червень українці придбали майже 26,3 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
Впродовж І півріччя український автопарк поповнили 111,5 тис. легковиків з пробігом. Отже, 24% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 50%.
Далі йдуть:
  • Електромобілі — 25%
  • Гібридні — 18%;
  • Дизельні — 6%;
  • Авто з ГБО — 1%.
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років (інфографіка)
Раніше писали, за січень-червень українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems