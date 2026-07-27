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SpaceX припинить приймати замовлення на Falcon 9 після 2028 року

Технології&Авто
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Falcon 9
Falcon 9
SpaceX почала відмовлятися від замовлень на виведення супутників на орбіту ракетою Falcon 9 після 2028 року.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, це підкреслює бажання компанії Ілона Маска зробити ставку на багаторазову ракету-носій Starship.
Крім того, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно.

Плани можуть змінитися

Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship, 13-й запуск якого відклали через проблеми з двигуном. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та NASA.
Сама SpaceX вже робила публічні заяви щодо заміни Falcon 9 на Starship, проте не вдавалася у подробиці термінів. Цей крок буде одним із найважливіших стратегічних рішень компанії за останні десятиліття.
За матеріалами:
mezha.media
SpaceXМаск
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