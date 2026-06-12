Польща прагне повного повернення 450 млн євро за передану Україні зброю Сьогодні 03:13 — Світ

Німеччина виступає за те, щоб 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF), розблоковані після тривалих суперечок з Угорщиною, були повністю спрямовані на підтримку України. Водночас Польща наполягає на повному відшкодуванні витрат за озброєння, передане Києву.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.

Польща вимагає повного відшкодування

Глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас запропонувала розподілити 6,6 млрд євро, передбачивши часткове пропорційне відшкодування (10%), підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї для України, Польща відхиляє цей план.

«Ці гроші — це наші гроші. На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію», — заявив Томчик.

Польща звинувачує Брюссель у тому, що той «намагається змінювати правила посеред гри».

Німеччина закликає спрямувати кошти Україні

У свою чергу Німеччина, яка в процентному відношенні вносить найбільший внесок до EPF, вважає, що розблоковані кошти слід передати Україні, а не повертати до національних бюджетів.

Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн закликав партнерів, щоб усі невикористані на початковому етапі виплати з фонду були спрямовані на підтримку України, оскільки EPF був створений як механізм солідарності.

«Країни, які першими надавали зброю, наприклад Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були враховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення розміру виплат, чого ж вимагають країни, які почали надавати допомогу пізніше, як-от Німеччина», — повідомляє мовник з посиланнями на польські дипломатичні джерела.

Подібну до Німеччини позицію займають скандинавські країни. Також Франція ближча до позиції Каллас, ніж Польща, оскільки обсяг французької допомоги в рамках цього фонду був невеликим, тобто очікуване повернення також не буде надто значним.

Однак Франція не погодилася з первинною ідеєю глави дипломатії, щоб країни ЄС купували зброю для України в рамках механізму PURL у США. Польщу, натомість, підтримує Словаччина, яка першою заявила, що вимагатиме повного відшкодування за передану Україні зброю. Це питання тепер обговорюватиметься на технічному рівні, а потім має потрапити на розгляд послів.

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