Найкращі країни світу для переїзду у 2026 році Сьогодні 18:16 — Світ

Естонію визнали найкращою країною світу для переїзду

Вибір країни для еміграції не завжди очевидний, адже важливо враховувати не лише рівень життя, а й умови для роботи, ведення бізнесу, виховання дітей або виходу на пенсію. У 2026 році Естонію визнали найкращою країною світу для переїзду.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження Rumavi Global Relocation Index 2026, пише Dailymail.

Аналітики оцінювали країни за рівнем безпеки, якістю життя, цифровою інфраструктурою, умовами для бізнесу та іншими показниками.

Лідери рейтингу

Лідером рейтингу стала Естонія, яка вважається безпечною та стабільною країною Європи.

Серед головних переваг — розвинена банківська система, сприятливі умови для ведення бізнесу та можливість придбання нерухомості іноземцями.

Крім того, Естонію назвали найкращим напрямком для переїзду сімей із дітьми. Додатковою перевагою є відносно доступна вартість життя та доброзичливе ставлення до іноземців.

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Друге місце посів Сінгапур, який відзначився сприятливими умовами для підприємців і високим рівнем розвитку фінансової системи.

Водночас експерти застерігають, що переїзд сюди може ускладнювати висока вартість житла та складніші умови отримання постійного місця проживання.

Третю сходинку зайняла Малайзія. Країна стала однією з найпривабливіших для цифрових кочівників і пенсіонерів завдяки відносно невисоким витратам на життя, теплому клімату та широкому використанню англійської мови.

До ТОП-10 найкращих країн світу для переїзду у 2026 році потрапили:

Естонія;

Сінгапур;

Малайзія;

Португалія;

Тайвань;

Литва;

Гонконг;

Сент-Кітс і Невіс;

Чехія;

Мальта.

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