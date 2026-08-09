0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращі країни світу для переїзду у 2026 році

Світ
563
Естонію визнали найкращою країною світу для переїзду
Естонію визнали найкращою країною світу для переїзду
Вибір країни для еміграції не завжди очевидний, адже важливо враховувати не лише рівень життя, а й умови для роботи, ведення бізнесу, виховання дітей або виходу на пенсію. У 2026 році Естонію визнали найкращою країною світу для переїзду.
Про це свідчать результати міжнародного дослідження Rumavi Global Relocation Index 2026, пише Dailymail.
Аналітики оцінювали країни за рівнем безпеки, якістю життя, цифровою інфраструктурою, умовами для бізнесу та іншими показниками.

Лідери рейтингу

Лідером рейтингу стала Естонія, яка вважається безпечною та стабільною країною Європи.
Серед головних переваг — розвинена банківська система, сприятливі умови для ведення бізнесу та можливість придбання нерухомості іноземцями.
Крім того, Естонію назвали найкращим напрямком для переїзду сімей із дітьми. Додатковою перевагою є відносно доступна вартість життя та доброзичливе ставлення до іноземців.
Друге місце посів Сінгапур, який відзначився сприятливими умовами для підприємців і високим рівнем розвитку фінансової системи.
Водночас експерти застерігають, що переїзд сюди може ускладнювати висока вартість житла та складніші умови отримання постійного місця проживання.
Третю сходинку зайняла Малайзія. Країна стала однією з найпривабливіших для цифрових кочівників і пенсіонерів завдяки відносно невисоким витратам на життя, теплому клімату та широкому використанню англійської мови.
До ТОП-10 найкращих країн світу для переїзду у 2026 році потрапили:
  • Естонія;
  • Сінгапур;
  • Малайзія;
  • Португалія;
  • Тайвань;
  • Литва;
  • Гонконг;
  • Сент-Кітс і Невіс;
  • Чехія;
  • Мальта.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems