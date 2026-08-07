Війна в Україні принесла Кім Чен Ину рекордні прибутки — Bloomberg Сьогодні 20:27 — Світ

Війна в Україні принесла Кім Чен Ину рекордні прибутки — Bloomberg

Доходи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина суттєво зросли після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році.

За оцінкою Bloomberg, він міг отримати близько $22 млрд додаткових надходжень, що стало найбільшим фінансовим показником за весь період його 15-річного правління.

У період з 2022 по 2025 рік Кім отримав 22 мільярди доларів іноземної валюти, що майже в чотири рази перевищує суму, отриману pf попередні 4 роки, після введення в дію санкцій США.

«Північна Корея перебуває в сильнішому становищі, ніж будь-коли за останні 35 років», — сказав Андрій Ланков, директор консалтингової компанії Korea Risk Group. За його словами, доходи від продажу зброї росії схожі на «виграш у лотерею», а відновлена підтримка президента Китаю Сі Цзіньпіна еквівалентна надійній «пенсії».

Як зазначає Bloomberg, значна частина виручки залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім Чен Ин заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій.

У 2022 році путін розпочав вторгнення в Україну, надавши Кіму несподіваний шанс. Москва звернулася до Пхеньяна з проханням про постачання артилерії радянської епохи. Північнокорейські внутрішні запаси стали цінним ресурсом, який Кім зміг конвертувати в готівку, продовольчу допомогу та передові військові технології.

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50% потреб Росії у 122-мм та 152-мм боєприпасах. Кім Чен Ин також постачав Росії людей, відправивши від 16 000 до 22 000 військовослужбовців в обмін на приблизно 2000 доларів на місяць за кожного.

Банк Кореї прогнозує зростання економіки сусідньої країни на 3,5% у 2025 році. Це стало третім поспіль річним зростанням економіки країни, хоча темпи зростання були дещо нижчими, ніж у 2024 році, коли Північна Корея показала найкращі результати з моменту посилення санкцій.

Крім того, Китай також пом’якшив відносини з КНДР через поглиблення зв’язків із Москвою. На військовому параді в Пекіні у вересні минулого року Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном і Путіним, демонструючи дружбу між ядерними державами.

Кім розвиває ядерний потенціал

Кім спрямував приплив капіталу на стрімке нарощування ядерного потенціалу. За останні два роки країна представила два есмінці водотоннажністю 5000 тонн — найбільші бойові кораблі в історії. Принаймні один із цих кораблів озброєний російською системою ППО «Панцир-М», вартість якої становить близько 20 мільйонів доларів.

КНДР також удосконалила конструкцію своїх балістичних ракет і створила власні модифікації. Це відкриває Кім Чен Ину можливість знайти ще одне джерело доходу: покупців зброї за межами Москви.

Водночас Кім Чен Ин також налагоджує тісніші зв’язки, щоб зменшити свою дипломатичну залежність від росії: за останній рік Пхеньян відвідали високопоставлені особи з Сінгапуру, Індонезії, Білорусі та В’єтнаму.

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