Виробництво Patriot в Україні: США розглядають кілька варіантів Сьогодні 07:54 — Світ

Комплекси ППО Patriot, armyinform.com.ua

США продовжують переговори щодо можливого виробництва ракет-перехоплювачів Patriot за участю України, попри публічні сумніви президента Дональда Трампа щодо передачі відповідної ліцензії. Серед варіантів — виготовлення компонентів в Україні з остаточним складанням у Німеччині.

Про це інформує Reuters

Що про це відомо

Про продовження переговорів повідомили чотири джерела, знайомі з обговореннями. За словами одного з них, наказу припинити консультації з американськими виробниками зброї та військовими посадовцями не було.

Переговори очолює посол США при НАТО Метью Вітакер. Під час візиту до Києва він обговорював можливі формати співпраці з українськими посадовцями та представниками оборонної промисловості.

Сторони розглядають кілька варіантів:

виробництво частини компонентів Patriot в Україні та їхнє остаточне складання в Німеччині;

приєднання України до чинної американсько-європейської програми виробництва ракет-перехоплювачів;

участь у виробництві дешевшої версії PAC-3 Adapted Capability Effector.

Найбільш реалістичним джерела називають виготовлення компонентів в Україні з подальшим складанням у Німеччині. У цій країні вже виробляють старішу модель ракет Patriot, а надалі планують випускати й PAC-3.

Київ наполягає на розширенні виробництва PAC-3 через дефіцит ракет, здатних перехоплювати балістичні цілі. Володимир Зеленський заявляв, що запаси таких перехоплювачів в Україні вичерпуються.

Під час попередньої зустрічі із Зеленським Трамп заявляв про готовність надати Україні ліцензію на виробництво PAC-3. Згодом він сказав, що такої домовленості немає і що США мають обережно ставитися до передачі технологій.

Високопоставлений представник американської адміністрації підтвердив, що Вашингтон вивчає кілька форматів оборонно-промислової співпраці з Україною. Однією з головних умов він назвав захист американських технологій.

Навіть у разі досягнення угоди вона не розв’яже проблему дефіциту перехоплювачів найближчим часом. За оцінками джерел, нові ракети можуть надійти Україні не раніше ніж через рік, тоді як запуск нових виробничих ліній після підписання ліцензійних угод зазвичай займає від трьох до семи років.

Тому паралельно Україна просить партнерів передавати ракети зі своїх запасів, опрацьовує довгострокові закупівлі PAC-3 та можливість обміну поставками з іншими країнами.

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