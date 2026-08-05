Платні дороги в Польщі: які збори та як їх оплачувати у 2026 році Сьогодні 20:05 — Світ

Автодорога у Європі

Більшість автомагістралей у Польщі залишаються безкоштовними для легкових автомобілів і мотоциклів. Проте на окремих ділянках водіям все ж доведеться сплачувати за проїзд.

Із посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, які дороги є платними у 2026 році, скільки коштує проїзд та які правила оплати варто знати перед поїздкою.

Де в Польщі потрібно платити за проїзд

У Польщі налічується сім автомагістралей — A1, A2, A4, A6, A8, A18 та A50, загальна протяжність яких становить майже 2 тис. км.

Безкоштовними для легкових автомобілів і мотоциклів залишаються автомагістралі A6, A8, A18 та A50. Водночас плата стягується лише на окремих концесійних ділянках трас A1, A2 та A4, які перебувають в управлінні приватних операторів.

Початок платної ділянки позначений спеціальними дорожніми знаками, тому пропустити місце оплати практично неможливо.

На автомагістралі A1 (Гданськ — Торунь) платною є ділянка між Русоціном і Новою Вєсю завдовжки 152 км. З 2025 року для легкових автомобілів і мотоциклів тут знову діє оплата. У 2026 році тариф становить 0,16 злотого за кілометр, а проїзд усією ділянкою коштує 29,90 злотого в один бік. Для водіїв, які регулярно користуються цією дорогою, доступна система AmberGO, що дозволяє автоматично оплачувати проїзд без зупинки на пунктах оплати.

На автомагістралі A2 платною залишається концесійна ділянка Свецко — Конін завдовжки 255 км. Саме тут діють найвищі тарифи на проїзд для легкових автомобілів серед усіх платних доріг Польщі.

Маршрут поділений на дві частини з різною системою оплати. На відрізку Свецко — Новий Томишль водії отримують талон при в’їзді та оплачують проїзд на виїзді залежно від пройденої відстані. На ділянці Новий Томишль — Конін працює відкрита система з трьома пунктами оплати — у Вжесні, Слупці та Слугоцині.

Після підвищення тарифів, яке набуло чинності 11 березня 2026 року, проїзд кожною із трьох приблизно 50-кілометрових ділянок коштує 40 злотих для легкового автомобіля та 20 злотих для мотоцикла. У результаті поїздка всією платною ділянкою Свецко — Конін обійдеться приблизно у 138 злотих для легковика та 78 злотих для мотоцикла.

Водночас інші відрізки автомагістралі — Конін — Стриків, Стриків — Варшава та об’їзна Познані — залишаються безкоштовними для автомобілів масою до 3,5 тонни. Це державні ділянки, на яких плату для легкового транспорту скасували ще 1 липня 2023 року, і наразі повертати її не планують.

На автомагістралі A4 (Краків — Катовіце) платною залишається ділянка довжиною близько 61 км. Із 1 квітня 2026 року діють нові тарифи: 18 злотих за проїзд через кожен із двох пунктів оплати для легкових автомобілів (усього 36 злотих за маршрут) та 9 злотих для мотоциклів на кожному пункті.

Водночас уряд Польщі вже заявляв, що після завершення концесії у березні 2027 року ця ділянка може перейти під державне управління, а плату для легкового транспорту планують скасувати.

Як оплатити проїзд

На платних ділянках A1, A2 та A4 працюють пункти оплати з касами або автоматичними терміналами. Розрахуватися можна:

готівкою;

банківською карткою;

через мобільні сервіси, зокрема Autopay, які дозволяють проїжджати без зупинки.

На трасах A1 та окремих відрізках A2 діє закрита система: водій отримує талон при в’їзді та сплачує за фактичну відстань на виїзді. Якщо талон загубити, доведеться оплатити максимальну вартість маршруту.

На A4 Катовіце — Краків та частині A2 використовується відкрита система, коли оплата здійснюється окремо на кожному пункті.

Що потрібно знати про e-TOLL

Для водіїв легкових автомобілів важливо враховувати ще одну зміну. Система e-TOLL більше не застосовується до легкового транспорту на державних автомагістралях.

Із 2023 року вона є обов’язковою лише для вантажівок і автобусів масою понад 3,5 тонни. Тому на державних ділянках, зокрема Конін — Стриків на трасі A2 або Вроцлав — Глівіце на A4, власникам легкових автомобілів не потрібно купувати електронні квитки чи реєструватися в системі.

Водночас тарифи на концесійних ділянках можуть переглядатися кілька разів на рік, тому перед поїздкою рекомендується перевіряти актуальні ціни на сайті оператора конкретної автомагістралі.

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