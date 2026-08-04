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Скільки років треба відкладати зарплату, щоб купити квартиру в Україні та світі

Нерухомість
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Квартири у новобудові
Квартири у новобудові
Заробити на власні квадратні метри — завдання не з легких незалежно від країни, проте співвідношення місцевих зарплат та вартості житла в Україні може здивувати. Виявляється, щоб купити однокімнатну квартиру у Львові чи Києві, українцю доведеться відкладати свою середню заробітну плату майже стільки ж (а місцями й довше), ніж жителю світового мегаполіса — від канадського Торонто до австралійського Сіднея.
Згідно з аналітичними даними ЛУН, ключова проблема полягає не стільки у високій вартості житла, скільки у низькій купівельній спроможності населення України.

Українська реальність проти світових мегаполісів

За даними аналітиків, найважче накопичити на власний куток серед українських міст львів’янам. Щоб придбати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться відкладати всю середню зарплату протягом 8,4 року. Рівно стільки ж часу знадобиться жителю Сіднея (Австралія), щоб купити житло у своєму місті.
Схожа ситуація спостерігається і в інших регіонах України:
  • Київ vs Торонто: щоб придбати однокімнатку у столиці киянину потрібно відкладати 100% доходу протягом 7,3 року, тоді як жителю Торонто (Канада) — 7,6 року;
  • Одеса vs Дублін: в Одесі на власну однокімнатну квартиру доведеться працювати 6,2 року, що навіть довше, ніж у столиці Ірландії — Дубліні (5,1 року);
  • Харків vs Сінгапур: найдешевша ситуація серед досліджуваних міст України в Харкові — 3,3 року накопичень на житло, що практично співмірно з одним із найдорожчих фінансових центрів світу — Сінгапуром (3,8 року).
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Скільки років треба відкладати зарплату, щоб купити квартиру в Україні та світі
Парадокс полягає в тому, що абсолютні ціни на нерухомість в Україні залишаються в рази нижчими за закордонні. Наприклад, середній цінник однокімнатної квартири в Києві становить $70 000, а в Торонто — $390 000 (різниця у понад 5 разів).
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Загалом середня вартість 1-кімнатних квартир за містами розподілилася наступним чином:
  • Харків: $23 000;
  • Одеса: $48 000;
  • Київ: $70 000;
  • Львів: $73 000;
  • Торонто: $390 000;
  • Сінгапур: $470 000;
  • Дублін: $540 000;
  • Сідней: $550 000.
Раніше ми повідомляли, що навіть третини середньої зарплати в ЄС не вистачить, щоб виплачувати іпотеку за житло за мільйон євро. Щомісячний платіж там виходить майже 3600 євро, а це занадто дорого для пересічного європейця в будь-якій країні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Купівля квартириКиївОдесаЛьвівХарків
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