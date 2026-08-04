Скільки років треба відкладати зарплату, щоб купити квартиру в Україні та світі Сьогодні 15:06 — Нерухомість

Квартири у новобудові

Заробити на власні квадратні метри — завдання не з легких незалежно від країни, проте співвідношення місцевих зарплат та вартості житла в Україні може здивувати. Виявляється, щоб купити однокімнатну квартиру у Львові чи Києві, українцю доведеться відкладати свою середню заробітну плату майже стільки ж (а місцями й довше), ніж жителю світового мегаполіса — від канадського Торонто до австралійського Сіднея.

Згідно з аналітичними даними ЛУН , ключова проблема полягає не стільки у високій вартості житла, скільки у низькій купівельній спроможності населення України.

На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій і «прильотів» 🏠

Українська реальність проти світових мегаполісів

За даними аналітиків, найважче накопичити на власний куток серед українських міст львів’янам. Щоб придбати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться відкладати всю середню зарплату протягом 8,4 року. Рівно стільки ж часу знадобиться жителю Сіднея (Австралія), щоб купити житло у своєму місті.

Схожа ситуація спостерігається і в інших регіонах України:

Київ vs Торонто: щоб придбати однокімнатку у столиці киянину потрібно відкладати 100% доходу протягом 7,3 року , тоді як жителю Торонто (Канада) — 7,6 року ;

щоб придбати однокімнатку у столиці киянину потрібно відкладати 100% доходу протягом , тоді як жителю Торонто (Канада) — ; Одеса vs Дублін: в Одесі на власну однокімнатну квартиру доведеться працювати 6,2 року , що навіть довше, ніж у столиці Ірландії — Дубліні (5,1 року) ;

в Одесі на власну однокімнатну квартиру доведеться працювати , що навіть довше, ніж у столиці Ірландії — Дубліні ; Харків vs Сінгапур: найдешевша ситуація серед досліджуваних міст України в Харкові — 3,3 року накопичень на житло, що практично співмірно з одним із найдорожчих фінансових центрів світу — Сінгапуром (3,8 року).

Парадокс полягає в тому, що абсолютні ціни на нерухомість в Україні залишаються в рази нижчими за закордонні. Наприклад, середній цінник однокімнатної квартири в Києві становить $70 000, а в Торонто — $390 000 (різниця у понад 5 разів).

Загалом середня вартість 1-кімнатних квартир за містами розподілилася наступним чином:

Харків: $23 000;

$23 000; Одеса: $48 000;

$48 000; Київ: $70 000;

$70 000; Львів: $73 000;

$73 000; Торонто: $390 000;

$390 000; Сінгапур: $470 000;

$470 000; Дублін: $540 000;

$540 000; Сідней: $550 000.

Раніше ми повідомляли , що навіть третини середньої зарплати в ЄС не вистачить, щоб виплачувати іпотеку за житло за мільйон євро. Щомісячний платіж там виходить майже 3600 євро, а це занадто дорого для пересічного європейця в будь-якій країні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.