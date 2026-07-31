Яка зарплата потрібна, щоб дозволити собі житло вартістю 1 мільйон євро по всій Європі
Третини середньої валової зарплати недостатньо для покриття щомісячної іпотеки в розмірі майже 3600 євро на житло вартістю 1 мільйон євро будь-де в ЄС.
Про це пише euronews.
Люксембург знаходиться найближче до цього показника, хоча покупцям все ще потрібна сума, що в 1,6 раза перевищує середню зарплату.
Що можна купити за 1 млн євро в ЄС
Будинок вартістю 1 мільйон євро може бути звичайною квартирою в центрі Парижа або розкішною віллою поблизу Софії. Але куди б не звернули увагу покупці, їм потрібен дохід, значно вищий за середній показник по країні, щоб дозволити собі це.
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Euronews Business розрахував необхідну зарплату, використовуючи типовий сценарій іпотеки: 20% депозит, фіксована процентна ставка 3,5% та 30-річний термін погашення. Також було вирішено, що покупці витратять на іпотеку не більше 33% свого валового доходу.
Це означає депозит у розмірі 200 000 євро та іпотеку у розмірі 800 000 євро.
Розрахунок не включає податки на майно, страхування, операційні витрати чи інші збори, а фактичні умови кредитування різняться залежно від країни та позичальника.
Щомісячний платіж становить майже 3600 євро
За цих припущень, річний платіж по іпотеці становитиме 43 108 євро. Це дорівнює 3 592 євро на місяць.
Оскільки 33% валового доходу відкладається на іпотечні платежі, покупцеві знадобиться річний валовий дохід у розмірі 130 631 євро. Це 10 886 євро на місяць.
Покупцям у Болгарії потрібна зарплата майже у 8 разів більша за середню
Розмір середньої зарплати, необхідної для придбання житла вартістю 1 мільйон євро, значно варіюється в різних частинах Європи. У межах ЄС розрив між найнижчим і найвищим показниками становить майже п’ять разів.
Середньостатистичні працівники в Болгарії перебувають у найскладнішому становищі, тоді як працівники в Люксембурзі найближче до того, щоб дозволити собі іпотеку. У Болгарії самотній особі без дітей, яка заробляє 100% середньої зарплати, потрібен дохід, еквівалентний 7,8 середнім зарплатам. У Люксембурзі цей показник менший за два, і становить 1,6.
Кількість середніх необхідних зарплат коливається від двох до трьох у Данії (2,1), Ірландії (2,3), Бельгії (2,4), Австрії (2,5), Нідерландах (2,6), Німеччині (2,7), Фінляндії (2,8) та Швеції (2,8).
Середньостатистичні працівники в цих країнах найближче до того, щоб мати змогу дозволити собі житло вартістю мільйон євро.
Данія наближається до цього рівня, де необхідний дохід еквівалентний 1,05 сукупної зарплати пари з двома працівниками. Ірландія та Бельгія мають співвідношення близько 1,2, а це означає, що навіть сукупної зарплати двох осіб із середнім рівнем доходу буде недостатньо. Однак, згідно з припущеннями, використаними тут, Люксембург є єдиною країною ЄС, де два особи із середнім рівнем доходу досягли б порогу доступності.
У Болгарії подружжя, яке отримує середню зарплату, все одно потребуватиме доходу, що майже в чотири рази перевищує їхній сукупний заробіток, що все ще робить придбання житла дуже складним для них.
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