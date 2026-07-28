Що таке оренда житла з викупом — пояснення ДПС Сьогодні 17:07 — Нерухомість

Оренда житла з викупом

Оренда житла з викупом передбачає передачу юридичною особою фізичній особі майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва або готове житло на строк до 30 років.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Харківській області.

Як визначає це поняття Податковий кодекс

Згідно з підпунктом 14.1.97¹ пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, оренда житла з викупом — це господарська операція, за якою юридична особа (орендодавець) відповідно до договору передає фізичній особі (орендарю) за плату майнові права на об’єкт нерухомості, будівництво якого не завершено, та/або житло у довгострокове користування.

Строк такої оренди може становити до 30 років.

Після закінчення строку договору або достроково, за умови повної сплати орендних платежів і за відсутності інших обтяжень чи обмежень, житло переходить у власність орендаря.

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Крім того, договір оренди житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги щодо платежів за таким договором.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ скасовує застарілий Житловий кодекс і запроваджує нові механізми доступу громадян до житла. Одним із інструментів, передбачених законом, є оренда з правом викупу. Йдеться про житло, яке після 10 років оренди можна буде оформити у власність. Скористатися таким правом дозволяється лише один раз.

Платежі, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального револьверного фонду. Кошти з нього спрямовуватимуться на будівництво нового соціального житла.

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